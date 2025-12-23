Akutne respiratorne infekcije najviše prisutne kod ove grupe ljudi u Srpskoj

U Republici Srpskoj u toku je uobičajena sezona gripa, od teških akutnih respiratornih infekcija najviše obolijevaju najmlađi i najstariji, a zabilježena su i tri slučaja "super gripa" - virusa koji hara Evropom, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Načelnik Službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Nina Rodić Vukmir napomenula je da se porast obolijevanja tek očekuje, budući da se najveći broj oboljelih javlja u januaru, zbog čega je apelovala na građane da vode računa o drugima i da, ako su bolesni, posjete pacijentima u bolnicama svedu na minimum.

Govoreći o "super gripu" ili takozvanom flunamiju, Vukmirova je navela da su u Republici Srpskoj zabilježena tri slučaja tog virusa.

"To nije novi virus već je taj K podtip mala izmjena u njegovoj genetskoj strukturi. Virus ima tendenciju da se širi izazivajući tako obolijevanje kod onih koji nemaju imunitet", pojasnila je Vukmirova.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Srpske, domovi zdravlja u Republici Srpskoj tokom druge sedmice decembra prijavili su 4.950 akutnih respiratornih infekcija i 432 oboljenja slična gripu, kojih je najviše bilo u bijeljinskoj i fočanskoj regiji.

U bolnicama u Republici Srpskoj od 8. do 14. decembra hospitalizovano je 88 pacijenata oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci hospitalizovan je 41 pacijent, a u bolnicama u Prijedoru sedam, Gradišci 17, Doboju 10, Nevesinju pet, u Trebinju i Zvorniku po tri, a u Bijeljini jedan pacijent.

Iz Instituta navode da je najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu u starosnoj grupi od 30 do 64 godine i od pet do 14 godina, dok su u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše obolijevali najmlađi i najstariji.