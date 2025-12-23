Nutricionisti upozoravaju da je ovo najgora jutarnja navika

Možda vam se čini da ne radite ništa što bi moglo da ugrozi vaše zdravlje, ali postoji jedna naizgled bezazlena navika koja može imati postepen, ali ozbiljan negativan uticaj na organizam. Riječ je o preskakanju doručka.

Studija objavljena u časopisu Wiley Online Library pokazala je da preskakanje doručka može dovesti do povišenog nivoa holesterola, čak i kada dolazi do minimalnog gubitka tjelesne težine. Kako je to moguće?

Stručnjaci za zdravlje srca objašnjavaju na koje sve načine redovno izostavljanje jutarnjeg obroka utiče na kardiovaskularni sistem.

1. Remeti se cirkadijalni ritam

Preskakanje doručka može poremetiti cirkadijalni ritam – unutrašnji biološki sat koji reguliše brojne procese u tijelu. Kada je taj ritam narušen, dolazi do promjena u radu gena i enzima koji utiču na nivo holesterola, objašnjava Mišel Rutenštajn, registrovana dijetetičarka i kardiolog.

- Bez jutarnjeg obroka, enzim jetre HMG-CoA reduktaza, koji kontroliše brzinu proizvodnje holesterola, postaje aktivniji i proizvodi više LDL i ukupnog holesterola - navodi ona.

S druge strane, doručak može pomoći u sprečavanju naglih skokova holesterola koji se često javljaju nakon buđenja.

- Sinteza holesterola prirodno dostiže vrhunac u ranim jutarnjim satima, ali doručak obezbjeđuje hranljive materije koje ublažavaju taj proces - ističe Rutenštajn.

2. Povećava se rizik od prejedanja kasnije tokom dana

Ako tokom dana posežete za hranom bogatom ugljenim hidratima ili mastima bez mnogo razmišljanja, razlog može biti upravo preskakanje doručka.

- Izostavljanje jutarnjeg obroka može pokrenuti metaboličke promjene koje povećavaju proizvodnju holesterola, ali i dovesti do prejedanja u kasnijim satima - kaže kardiolog Rendi Gould.

Prema njegovim riječima, to je djelimično posljedica promjena hormona koji regulišu apetit.

- Produženi jutarnji post utiče na nivoe leptina i grelina, povećava osjećaj gladi i doprinosi insulinskoj rezistenciji. Ta kombinacija otežava tijelu da ukloni holesterol iz krvi, što dodatno povećava nivo LDL holesterola - dodaje Rutenštajn.

Stručnjaci upozoravaju da tijelo, ukoliko ne dobije potrebne hranljive materije ujutru, može osjećati glad tokom čitavog dana.

Iako su istraživanja o tome da li preskakanje doručka dovodi do većeg ukupnog kalorijskog unosa podijeljena, jedno je jasno – studije dosljedno pokazuju viši nivo holesterola kod osoba koje redovno preskaču doručak.

3. Opada ukupni kvalitet ishrane

Odlaganje prvog obroka u danu može negativno uticati na kvalitet ishrane u cjelini.

- Preskakanje doručka često dovodi do konzumiranja većih, ali nutritivno siromašnijih obroka kasnije tokom dana - kaže Rutenštajn.

Takvi obroci često sadrže više zasićenih masti i rafinisanih ugljenih hidrata, koji direktno doprinose povećanju LDL čestica i smanjuju zaštitno dejstvo HDL holesterola.

Studija objavljena na platformi ScienceDirect pokazala je da djeca koja preskaču doručak tokom dana unose više masti i natrijuma u poređenju sa djecom koja doručkuju. To je važno jer prekomjeran unos zasićenih masti i soli može ozbiljno ugroziti zdravlje srca. Takođe, preskakanje doručka otežava unos integralnih žitarica – važnog izvora vlakana, minerala i kvalitetnih ugljenih hidrata.

Još jedno istraživanje, takođe objavljeno na ScienceDirect-u, pokazalo je da odrasli Australijanci koji su jeli obilan doručak tokom dana unose više vlakana, vitamina i minerala. Osim toga, konzumirali su manje dodatog šećera, zasićenih masti i alkohola – faktora koji mogu negativno uticati na zdravlje srca.

Koje su još navike važne za zdravo srce?

Smanjite vrijeme ispred ekrana ujutru

Rutenštajn savjetuje da se ujutru ograniči korišćenje telefona i drugih uređaja. Iako to možda ne djeluje direktno povezano sa zdravljem srca, čitanje vijesti i provjeravanje obavještenja može povećati stres i započeti dan negativnim tonom.

- Provođenje 10 do 30 minuta bez ekrana na početku dana smanjuje stres, poboljšava raspoloženje, pomaže vam da preuzmete kontrolu nad danom i stavite zdravlje na prvo mjesto - ističe ona.

Birajte uravnotežen doručak

Ono što jedete ujutru ima veliki značaj za zdravlje srca. Stručnjaci preporučuju obroke bogate vlaknima, sa malo dodatog šećera i zasićenih masti.

- Započnite dan uravnoteženim doručkom – ovsenom kašom, integralnim žitaricama, nemasnim proteinima i svježim voćem. To pomaže stabilizaciji energije i sprečava nagle skokove holesterola koje izazivaju zaslađene žitarice i napici - savetuje Gould.

Nastavite da se krećete

- Kratka fizička aktivnost – bilo da je riječ o brzoj šetnji, istezanju ili laganom treningu snage – poboljšava cirkulaciju i pomaže u održavanju zdravog nivoa holesterola - navodi stručnjak.

Fizička aktivnost se često preporučuje kao prvi korak u kontroli povišenog holesterola, zato započnite dan šetnjom, odlaskom u teretanu ili jednostavnim razgibavanjem.

Odvojte vrijeme za opuštanje i smanjenje stresa

Ishrana i vježbanje nisu jedini faktori koji utiču na zdravlje srca – stres ima značajnu ulogu.

- Stres podstiče lučenje kortizola, hormona koji može povećati proizvodnju holesterola i dovesti do nezdravih navika, poput prejedanja - upozorava Gould.

Ranije je UNIAN izvještavao i o tome da li je bezbjedno jesti jaja svakog dana. Istaknuto je da umjerena konzumacija jaja može biti korisna za zdravlje, jer iako sadrže holesterol iz ishrane, to ne znači nužno i povećanje holesterola u krvi. Savremene studije ne pokazuju jasnu vezu između redovnog unosa jaja i povećanog rizika od srčanih oboljenja, navode naučnici.