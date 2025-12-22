Logo
Proglašena najotrovnija namirnica za 2026. godinu: Konzumiramo je gotovo svakodnevno

22.12.2025

12:36

Поврће пасуљ краставац парадајз
Foto: Pexels/Phúc Phạm

Postoje namirnice koje smatramo bezazlenim, gotovo „porodičnim“. One koje se podrazumijevaju, koje jedemo bez razmišljanja i koje povezujemo sa sigurnošću, tradicijom i domaćom kuhinjom.

Upravo zato vijest koja je stigla iz Njemačke izazvala je iznenađenje, pa čak i nevjericu.

Botanički specijalni vrt Hamburg-Vandsbek, koji već više od dvije decenije svake godine proglašava „otrovnu biljku godine“, donio je odluku koja je mnoge zatekla. Za 2026. godinu, ovu sumnjivu titulu dobila je namirnica koja se u Srbiji nalazi na trpezama tokom cijele godine, u kućama svih generacija.

Cilj ove odluke, kako navodi njemački magazin „Kraut und Rueben“, nije da se ljudi uplaše, već da se skrene pažnja na opasnosti nepravilne pripreme hrane za koju verujemo da je potpuno bezbjedna.

Razlog nije u tome što se ona inače smatra otrovnom, već u činjenici da u sirovom ili nedovoljno termički obrađenom obliku sadrži prirodne toksine koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje.

Riječ je o biljnim proteinima koji, kada se unesu u organizam bez odgovarajuće pripreme, mogu izazvati burne reakcije digestivnog sistema, ali i ozbiljnije posljedice.

Tek u ovom trenutku dolazimo do iznenađenja koje je šokiralo mnoge:

U pitanju je…

Običan pasulj (Phaseolus vulgaris) – simbol domaće kuhinje, proglašen je za najotrovniju biljku godine za 2026. i time je „pobedio“ čak i poznate otrovnice poput brugmansije, kukureka i likovca.

Važno je naglasiti: ne kuvani pasulj – već sirov ili nedovoljno kuvan.

Pasulj u sirovom stanju sadrži toksin poznat kao fazin. Ovaj protein može da izazove zgrušavanje crvenih krvnih zrnaca i, u većim količinama, predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje.

Simptomi trovanja se najčešće javljaju dva do tri sata nakon konzumacije, a mogu uključivati:

-mučninu

-jake bolove u stomaku

-povraćanje

-dijareju

-izraženu slabost

Pored fazina, pasulj sadrži i lektine, takozvane antinutrijente, koji otežavaju apsorpciju hranljivih materija i dodatno opterećuju digestivni sistem ako se pasulj ne skuva do kraja.

Dobra vijest koju svi treba da znaju

Iako naziv „najotrovnija namirnica“ zvuči dramatično, rješenje je zapravo jednostavno.

Fazin se u potpunosti uništava pravilnom termičkom obradom.

Da bi pasulj bio potpuno bezbjedan, neophodno je:

potopiti ga u vodi najmanje 8 sati

baciti vodu u kojoj je stajao

kuvati ga u svježoj vodi

obavezno ga kuvati najmanje 15 minuta na temperaturi od 100 stepeni Celzijusa

Sporo kuvanje na niskim temperaturama, kao i priprema u sporim kuvarima bez prethodnog ključanja, može biti rizična, prenosi Politika.

Pasulj

Namirnice

