Dodik: BiH muslimani su sve pogrešno razumjeli

BiH ne bi opstala da nije bilo međunarodnog intervencionizma, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Juronjuz Adrija Samitu u Beogradu.

- Jedna Jugoslavija koja je formirana na bazi istinske ravnopravnosti naroda, država, republika nije mogla da se očuva. BiH nikad ne bi trajala da nije bilo međunarodnog intervencionizma. U toj BiH muslimani su sve pogrešno razumjeli. Oni su mislili da moraju sistemom dominacije da se BiH podredi. Izvori su te priče o različitim zločinima kao da nije bilo zločina prema Srbima - rekao je Dodik.

Dodik je dodao da je u razgovoru sa predstavnicima Bošnjaka više puta istakao da Srbi imaju pravo na Republiku Srpsku.

- Kad nam je svojevremeno bivši reis-ul-ulema Cerić govorio da Srbi ako su nezadovoljni mogu da idu u Srbiju, Hrvati mogu da idu u Hrvatsku, i da mogu samo da ponesu na opancima ako se nešto zemlje zalijepi, ja sam mu rekao da on griješi, da Srbi obuvaju otmjena odjela, da nose cipele i kad mi pođemo iz BiH, mi ćemo ponijeti 49 odsto - istakao je Dodik.

Dodik je istakao da su odnosi Banjaluke i Beograda odlični.

Lider SNSD-a izjavio je da su odnosi Republike Srpske i Srbije odlični i da ne postoji ni jedno otvoreno pitanje.

Dodik je istakao da su priče o navodno narušenim odnosima Srpske i Srbije samo čaršijske i da nema ni jedno pitanje koje bi bilo problem.

- Republika Srpska i Srbija vode odgovorne politike i međusobne odnose drže na visokom nivou - izjavio je Dodik.

U mora da kaže Republici Srpskoj da li je za njih to što je uradio Kristijan Šmit dio evropskog pravnog nasljeđa, izjavio je Dodik.

- Ako jeste, onda nemamo o čemu da razgovaramo. Ako nije, onda nam mora reći kako će to pitanje da riješe i da to sklone, pa onda možemo da razgovaramo - istakao je Dodik.