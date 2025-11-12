Mazalica: Strane sudije i Šmit treba da odu iz BiH

Izvor:
SRNA
12.11.2025
13:52
Komentari:0
Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio da strane sudije treba da odu iz Ustavnog suda BiH, te da bi tim putem trebao i Kristijan Šmit, o čemu se otvoreno priča i van granica BiH.
Mazalica je istakao da se ide prema rješenju ustavne krize u BiH, a da su strane sudije i Šmit među ključnim problemima.
"Izbor sudija iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, koje imenuje Narodna skupština, sigurno put ka normalizaciji ustavne situacije i krize u BiH. Naravno da ćemo čekati signal i ustupke sa druge strane da donesemo tu odluku", rekao je Mazalica novinarima u Banjaluci.
Republika Srpska
Vulić: Dodik brani ustavna prava Srpske
On kaže da bi to trebao biti i početak razgovora o odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, podsjetivši da je i Fondacija "Heritidž" iz SAD označila kao ključan problem u BiH upravo strane sudije i djelovanje Šmita.
"Kada i ova fondacija to kaže onda je očigledno da postoje takva razmišljanja. Mislim da su već pokrenuta neka pitanja. Ne viđamo u javnosti Kristijana Šmita. Pitanje je dana kada će otići", istakao je Mazalica.
Najnovije
Najčitanije
16
31
16
25
16
20
16
19
16
06
Trenutno na programu