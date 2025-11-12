Logo
Large banner

Mazalica: Strane sudije i Šmit treba da odu iz BiH

Izvor:

SRNA

12.11.2025

13:52

Komentari:

0
Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio da strane sudije treba da odu iz Ustavnog suda BiH, te da bi tim putem trebao i Kristijan Šmit, o čemu se otvoreno priča i van granica BiH.

Mazalica je istakao da se ide prema rješenju ustavne krize u BiH, a da su strane sudije i Šmit među ključnim problemima.

"Izbor sudija iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, koje imenuje Narodna skupština, sigurno put ka normalizaciji ustavne situacije i krize u BiH. Naravno da ćemo čekati signal i ustupke sa druge strane da donesemo tu odluku", rekao je Mazalica novinarima u Banjaluci.

Сања Вулић

Republika Srpska

Vulić: Dodik brani ustavna prava Srpske

On kaže da bi to trebao biti i početak razgovora o odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, podsjetivši da je i Fondacija "Heritidž" iz SAD označila kao ključan problem u BiH upravo strane sudije i djelovanje Šmita.

"Kada i ova fondacija to kaže onda je očigledno da postoje takva razmišljanja. Mislim da su već pokrenuta neka pitanja. Ne viđamo u javnosti Kristijana Šmita. Pitanje je dana kada će otići", istakao je Mazalica.

Podijeli:

Tag:

Srđan Mazalica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вулић: Додик брани уставна права Српске

Republika Srpska

Vulić: Dodik brani ustavna prava Srpske

2 h

0
Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ

Republika Srpska

Upućen zahtjev: Pregovarač pred Ustavnim sudom BiH

3 h

0
Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Republika Srpska

Milanu Miličeviću ukinute mjere zabrane

4 h

0
Битно: Вјештачка интелигенција

Republika Srpska

Bitno: Vještačka inteligencija

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner