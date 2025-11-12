Logo
SNSD uputio zahtjev - Ustavni sud da ocijeni odluku o glavnom pregovaraču sa EU

Izvor:

ATV

12.11.2025

19:10

СНСД упутио захтјев - Уставни суд да оцијени одлуку о главном преговарачу са ЕУ
Foto: ATV

Iz jedne političke krize u drugu – tako bi se u kratkim crtama mogle opisati političke prilike u BiH.

Ovog puta, kamen spoticanja je imenovanje i način imenovanja glavnog pregovarača BiH za vođenje pregovora o pristupanju EU. Za SNSD, nema dileme, to mjesto pripada Republici Srpskoj, Srbima i SNSD-u. Smatraju da su Odlukom o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača povrijeđeni Ustav BiH, ali i nadležnosti. Ističu - glavni pregovarač nema smisla ako ga ne priznaju institucije Republike Srpske i ne može da radi u skladu sa mehanizmom koordinacije bez institucija Srpske.

Срђан Мазалица и Младен Илић

Republika Srpska

Upućen zahtjev: Pregovarač pred Ustavnim sudom BiH

''Ja samo želim reći da je ovo ne samo napad na ustavni poredak, ne samo od strane predstavnika stranaka političkog sarajeva, nego i stranaka iz Republike Srpske koji su glasali za ovaj prijedlog'', rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a.

Iz ''Naše stranke“ kažu da su oni izašli sa konkretnim prijedlogom i imenom za glavnog pregovarača, ali da im je drago zbog zahtjeva SNSD-a jer će se na taj način, kako kažu, konačno razriješiti čija je nadležnost imenovanje glavnog pregovarača.

НСРС

Republika Srpska

Klub poslanika SNSD-a pokreće proceduru pred Ustavnim sudom BiH

Ime pregovarača posvađalo je opoziciju u Srpskoj. Prvobitno je bilo dogovreno da to bude Branko Nešković, bivši ambasador BiH u Velikoj Britaniji, koji danas nije htio pred naše kamere. Potom se SDS iznenada odlučuje za Mirka Šarovića. U SNSD-u podsjećaju da su posljednju spornu odluku podržale opozicione stranake iz Srpske, a da moraju znati čija je nadležnost imenovanje glavnog pregovarača.

''Smatramo da pitanje pregovarača treba da riješi Savjet ministara...i da se na ovaj način opozicija posvađa između sebe oko jedne pozicije'', kazao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine.

denis sulic

Republika Srpska

Šulić: Snažan odgovor Srpske nametanju i sili

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 30. oktobra usvojio je odluku o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa EU i njegovih zamjenika, a glasanju i raspravi o tome nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i Srpskog kluba. Ovom odlukom je predviđeno da glavnog pregovarača i dva zamjenika imenuju poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

