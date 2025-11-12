Počinje sezona zagađenja: Kvalitet vazduha u Srpskoj ponovo opada

Zagađen vazduh već godinama je jedan od najvećih ekoloških problema u RS. Kako temperature padaju, a počinje grejna sezona, u mnogim gradovima raste i koncentracija sitnih čestica u atmosferi. Dim iz ložišta, izduvni gasovi i industrija, sve to zajedno formira smog koji udišu građani.

Iako je trenutno stanje u Banjaluci stabilno, stručnjaci upozoravaju da to neće potrajati. Sa padom temperatura očekuje se ponovo zagađenje, jer su upravo jesen i zima periodi kada se bilježi najviše prekoračenih graničnih vrijednosti.

"Trenutno su u okviru republičke mreže mjernih mjesta prekoračene granične tolerantne vrijednosti za suspendovanje pm 10 čestice, i to u Doboju 4 dana, Prijedor 3 dana i Zvornik 2 dana.Stanje je trenutno dobro, što ne znači da će biti, inače je ovaj period karakterističan za prekoračenja kad kreće grejna sezona, ne samo u Banjaluci u svim gradovima, gdje se povećava frekvencija saobraćaja što utiče svakako na zagađenje gdje naši realizatori pokazuju ta prekoračenja", rekao je Zlatko Đajić, republički Hidrometeorološki zavod odjeljenje za zaštitu životne sredine.

Dok podaci pokazuju porast koncentracija štetnih čestica, u Republici Srpskoj još uvijek ne postoje zakonski propisane granice uzbune za zagađenje vazduha. Zbog toga se, čak i u danima kada se bilježe izuzetno visoke vrijednosti, situacija ne proglašava alarmantnom, niti se građani zvanično upozoravaju na rizik

"Ono što nedostaje, problem je u RS što nemamo granice uzbune za zagađenjem lebdećim česticama koja je najveći problem u našim gradovima, kada se dese izuzetno visoke vrijednosti zagađenja nedostaje reakcija nadležnih jer u zakonskom okviru nije predviđeno da se proglašava uzbuna u takvim situacijama", rekao je Anis Podić, Udruženje Eko Akcije.

Zagađen vazduh ne ostaje bez posljedica. Najviše ga osjećaju hronični bolesnici, djeca i starije osobe. Ljekari upozoravaju da duže izlaganje lebdećim česticama povećava rizik od respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja, ali i da čak kratkotrajna izloženost može izazvati tegobe kod osjetljivih ljudi.

"Isto tako jednako tako da ukažemo na primordijalnu prevenciju a to znači da u sredini kojoj živimo ne stvaraju uslovi za zagađenje vazduha svakako da je to potrebno ne samo da mi zdrav prof ukazujemo nego da imamo saradnju sa svim drugim aspektima i sferama u kojem živimo i djelujemo", rekao je Mladen Šukalo, načelnik centra za promociju zdravlja i prevenciju bolesti Doma zdravlja Banja Luka.

Podaci o zagađenju vazduha godinama se ponavljaju, a konkretne mjere izostaju. Gradovi ulaze u još jednu zimsku sezonu u kojoj se o kvalitetu vazduha najviše govori tek kada granice budu prekoračene.