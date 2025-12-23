EVL donirala 100 paketića Centru za socijalni rad Banja Luka

Elektronska video lutrija (EVL) donirala je 100 novogodišnjih paketića Centru za socijalni rad Banja Luka, s ciljem da praznike učini radosnijim djeci i porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Iz EVL-a poručuju da su ovakve aktivnosti dio njihove kontinuirane društveno odgovorne prakse i da podrška lokalnoj zajednici ostaje jedan od važnih prioriteta.

„Praznici su vrijeme kada se posebno trudimo da djeca osjete pažnju, sigurnost i radost. Donacija 100 paketića Centru za socijalni rad Banja Luka je mali znak podrške, ali iskreno vjerujemo da će donijeti velike osmijehe. Posebno nam je drago što su paketići zaista sadržajni i bogati, i što će djeci donijeti dodatnu radost u ovim danima. Zahvaljujemo EVL-u na pažnji i na svemu što rade za djecu i porodice kojima je pomoć potrebna", izjavila je Irena Joldžić, direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka.

Direktor Marketing sektora EVL-a Dragiša Rogić ističe da društvena odgovornost treba da bude vidljiva kroz konkretna djela, te da EVL iz godine u godinu nastavlja sa sličnim aktivnostima.

„U EVL-u smatramo da društvena odgovornost treba da bude vidljiva kroz konkretne poteze. Donacijom 100 paketića željeli smo da podržimo Centar za socijalni rad Banja Luka i uljepšamo praznike djeci koja zaslužuju jednaku radost kao i svi drugi. Ovo je već tradicija koju njegujemo, i ranijih godina smo, osim u Banjoj Luci, sličnim gestovima obradovali mališane i na drugim mjestima. Nastavićemo da kroz naše aktivnosti budemo partner zajednici i da podržavamo one kojima je pomoć najpotrebnija", rekao je Rogić.

Elektronska video lutrija najavila je da će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na podršku zajednici i onima kojima je pomoć najpotrebnija.