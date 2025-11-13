Logo
Okončana najduža obustava rada Vlade SAD-a u istoriji

13.11.2025

06:58

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon, a američki predjsednik Donald Tramp potpisao, kojim se okončava najduže zatvaranje vlade u istoriji zemlje, prenio je jutros AP.

Time se završava 43-dnevna obustava rada vlade.

Poslanici su se vratili u Vašington poslije gotovo osam nedjelja pauze i usvojili zakon većinom glasova 222-209, uglavnom po stranačkoj liniji.

Senat je mjeru već ranije odobrio.

Usvojeni zakon finansira tri godišnja budžetska programa i produžava ostatak vladinog finansiranja do 30. januara.

Republikanci su obećali da će do sredine decembra organizovati glasanje o produženju zdravstvenih subvencija.

Mjera takođe poništava otpuštanja saveznih službenika sprovedena tokom zatvaranja i garantuje isplatu zaostalih plata.

Sredstva za ključne programe pomoći u hrani biće obezbijeđena do kraja budžetske godine.

Zakon uključuje i 203,5 miliona dolara za jačanje bezbjednosti zakonodavaca i dodatnih 28 miliona za bezbjednost sudija Vrhovnog suda.

Najveći predmet rasprave bio je poreski kredit koji čini zdravstveno osiguranje pristupačnijim.

Demokratska poslanica Nensi Pelosi kritikovala je republikance da pokušavaju da ograniče pristup zdravstvenoj zaštiti, dok je lider demokrata u Senatu Čak Šumer ocijenio da novi zakon "ne rješava suštinski krizu zdravstvene zaštite".

Bez produženja poreskog kredita, premije bi mogle da se udvostruče, a više od dva miliona ljudi bi moglo da izgubi osiguranje, prema procijeni Kongresnog budžetskog biroa.

Senatori obje stranke najavili su nastavak rasprave o produženju subvencija.

Neki republikanci otvoreni su za kompromis uz uvođenje novih ograničenja prihoda, dok su pojedine demokrate signalizirale spremnost da razmotre takav prijedlog.

Demokrate u Predstavničkom domu izrazile su sumnju da će Senat doći do dogovora, upozoravajući da republikanci pokušavaju da oslabe reforme zdravstvenog sistema uspostavljene posljednjih 15 godina.

Amerika

