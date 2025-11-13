Logo
Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

Izvor:

Tanjug

13.11.2025

19:06

Komentari:

0
Foto: Peksels

Ruska pravoslavna crkva (RPC) saopštila je danas da je prikaz Spaske kule, kapije moskovskog Kremlja, i Hrama Svetog Vasilija na toalet papiru neprihvatljiv, i da podržava parlamentarni zahtjev za istragu protiv kompanije koja proizvodi taj toalet papir.

''Teško mi je da procijenim da li je ovo glupost ili provokacija, ali nijednoj mentalno zdravoj osobi nikada ne bi palo na pamet da štampa crkvene simbole na toalet papiru. Nadam se da će zahtjev poslanika, koji podržavam, biti temeljno istražen“, rekao je za RIA novosti zamjenik predsjednika odjeljenja za odnose Sinoda RPC Vahtang Kipšidze.

мачета-русија-такси

Svijet

Bizaran incident: Žena prijetila taksisti mačetom jer je puštao muziku koja joj se nije svidjela

Mitropolit Kalúški i Borovski: Sveti simboli nisu za toalet papir

Mitropolit Kalúški i Borovski Kliment, šef Izdavačkog savjeta Ruske pravoslavne crkve, naglasio je da su slike svetih simbola na toalet papiru neprihvatljive:

''Naravno, ovo je neprihvatljivo. Kremlj, Uspenski sabor i Sabor Svetog Vasilija su naša svetinja. Moramo znati gdje i šta se može prikazivati. Drugo, koliko ja znam, prikazi Kremlja zahtjevaju posebnu dozvolu. Nadležni organi treba da se bave ovim“, rekao je mitropolit Kliment.

Емануел Макрон-02092025

Svijet

"Rusija opet kriva": Kakve veze imaju Makron, Putin i najezda stjenica?

Ranije je poslanik ruske Državne dume Mihail Matvejev objavio na svom Telegram kanalu fotografiju svog zahtjeva generalnom tužiocu Aleksandru Gucanu, u vezi sa istragom kompanije ''Tverski papir“, zbog diskreditovanja vladnih agencija i vrijeđanja vjerskih osjećanja.

Kompanija protiv koje je zatražena istraga proizvodi toalet papir ''Moskovskaja“, na čijem pakovanju su se našle slike Hrama Svetog Vasilija i Spaske kule Kremlja, koja gleda na Crveni trg.

