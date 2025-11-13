Rubio: Sve manje opcija za nove američke sankcije Rusiji

Sve je manje objekata za nametanje novih antiruskih sankcija, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Ponestaje nam meta za nametanje sankcija", rekao je novinarima u Kanadi, gdje se održava sastanak ministara spoljnih poslova G7.

Rubio je podsjetio da su SAD nedavno uvele sankcije velikim ruskim naftnim kompanijama.

"Proći će neko vrijeme prije nego što ovo bude imalo efekta", poručio je američki državni sekretar.