SAD uvode "najstrože" sankcije protiv predsjednika Venecuele

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri UN rekao je da će uvesti "maksimalne" sankcije kako bi uskratile resurse predsjedniku Venecuele Nikolasu Maduru.

Majk Volc je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a istakao da najozbiljnija prijetnja sjevernoj hemisferi, neposrednom susjedstvu i SAD dolazi od transnacionalnih terorističkih i kriminalnih grupa, prenosi Rojters.

"Realnost je da sankcionisani tankeri sa naftom predstavljaju glavni ekonomski oslonac Madura i njegovog nelegitimnog režima. Ti brodovi, takođe, finansiraju narko-terorističku grupu Kartel de los Soles", rekao je Volc.

Vašington je krajem prošlog mjeseca proglasio Kartel de los Soles, stranom terorističkom organizacijom zbog navodne uloge u švercu droge u SAD i optužio Madura da predvodi tu grupu.

Vlada Venecuele odbacila je tu odluku kao "smiješnu" i navela da je riječ o "nepostojećoj" organizaciji.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa već mjesecima vodi kampanju napada na brodove za koje se sumnja da su povezani sa trgovinom drogom, duž obale Venecuele i pacifičke obale Latinske Amerike, a Tramp je zaprijetio i kopnenim napadima na teritoriju Venecuele.

SAD su pojačale vojno prisustvo u regionu, a Tramp je najavio blokadu svih plovila koja podležu američkim sankcijama.

Američka obalska straža je ovog mjeseca presrela dva tankera u Karipskom moru, oba natovarena venecuelanskom sirovom naftom, dok se traga i za trećim praznim brodom koji se približavao obali Venecuele.

Zamjenik kineskog ambasadora pri UN Sun Lei pozvao je SAD da odmah obustave relevantne aktivnosti i izbjegnu dalje zaoštravanje tenzija.

Karakas: Prijetnja nije Venecula, već vlada SAD

Samuel Monkada, ambasador Venecuele pri UN rekao je da treba da bude jasno jednom zauvijek da u Karipskom moru nema rata, da nema međunarodnog oružanog sukoba, niti unutrašnjeg sukoba, zbog čega je apsurdno da američka vlada pokušava da opravda svoje postupke primjenom ratnih pravila.

Prema njegovim riječima, prijetnja nije Venecuela, već vlada SAD.

Venecuela je, uz podršku Rusije i Kine, zatražila održavanje sjednice, druge po redu povodom eskalacije tenzija.

Savjet bezbjednosti prvi put je razmatrao ovu temu u oktobru, kada su SAD pravdale svoje poteze pozivanjem na član 51 Povelje UN, koji se odnosi na pravo na samoodbranu.