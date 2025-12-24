Logo
Large banner

Eksplozija u Moskvi, ima poginulih

Izvor:

Tanjug

24.12.2025

07:23

Komentari:

0
Експлозија у Москви, има погинулих
Foto: pexels/Lubov Tandit

Tri osobe su poginule u eksploziji na jugu Moskve, saopštio je danas ruski Istražni komitet.

Prema navodima Istražnog komiteta, u eksploziji su poginula dva pripadnika saobraćajne policije, kao i jedna osoba koja se nalazila u njihovoj blizini, prenijela je RIA Novosti.

Istražni organi pokrenuli su krivični postupak i rade na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Бањалука, путеви, киша

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za praznike?

Najavljeno je sprovođenje više forenzičkih vještačenja, uključujući ispitivanje eksplozivne naprave.

Dalje informacije o uzrocima i okolnostima eksplozije za sada nisu saopštene.

Podijeli:

Tagovi:

Moskva

Eksplozija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za praznike?

5 h

0
Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена

Svijet

Pronađeno tijelo nestale djevojčice, majka uhapšena

5 h

0
Мушкарац повријеђен у пожару, хитно хоспитализован

Hronika

Muškarac povrijeđen u požaru, hitno hospitalizovan

5 h

0
НСРС о Нацрту закона о допуни Закона о играма на срећу

Republika Srpska

NSRS o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću

5 h

0

Više iz rubrike

Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена

Svijet

Pronađeno tijelo nestale djevojčice, majka uhapšena

5 h

0
Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

Svijet

Pucnjava u Denveru, ubijen policajac

13 h

1
Стравична несрећа у Турској: Срушио се авион са војним врхом; Сви су мртви

Svijet

Stravična nesreća u Turskoj: Srušio se avion sa vojnim vrhom; Svi su mrtvi

14 h

0
Објављене шок фотографије Есптајна: Тренутак када је први пут покушао самоубиство

Svijet

Objavljene šok fotografije Esptajna: Trenutak kada je prvi put pokušao samoubistvo

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

26

Pao dogovor: Radnicima će se moći neoporezivo isplatiti do 2.500 KM

12

26

Tragedija: Tinejdžer skočio sa terase, ostao na mestu mrtav

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner