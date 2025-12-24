Eksplozija u Moskvi, ima poginulih

Izvor:
Tri osobe su poginule u eksploziji na jugu Moskve, saopštio je danas ruski Istražni komitet.
Prema navodima Istražnog komiteta, u eksploziji su poginula dva pripadnika saobraćajne policije, kao i jedna osoba koja se nalazila u njihovoj blizini, prenijela je RIA Novosti.
Istražni organi pokrenuli su krivični postupak i rade na utvrđivanju svih okolnosti događaja.
Najavljeno je sprovođenje više forenzičkih vještačenja, uključujući ispitivanje eksplozivne naprave.
Dalje informacije o uzrocima i okolnostima eksplozije za sada nisu saopštene.
