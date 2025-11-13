Rubio: EU ne može da određuje šta je međunarodno pravo

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da EU ne može da određuje šta je međunarodno pravo, a pogotovo ne da ocjenjuje kako Sjedinjene Države brane svoju nacionalnu bezbjednost.

Rubio je odbacio kritike članica EU zbog američkih udara na brodove na Karibima, napominjući da Sjedinjene Države neće prihvatiti lekcije Brisela o sprovođenju operacija nacionalne bezbjednosti.

- Iste evropske vlade koje kritikuju postupke Vašingtona žele da pošaljemo i isporučimo rakete tomahavk koje mogu da nose nuklearno oružje za odbranu Evrope, ali kada SAD postavljaju nosače aviona na hemisferi gdje mi živimo, to je problem - istakao je Rubio.

Američke snage su gađale najmanje 20 brodova kod obale Venecuele, uz obrazloženje da su dio narko-terorizma.

Nekoliko zemalja, uključujući evropske članice NATO-a, postavile su pitanje da li su ovi napadi izvedeni prema međunarodnim normama.

Kijev je više puta pozivao Vašington da na teritoriji Ukrajine rasporedi krstareće rakete dugog dometa "tomahavk", čiju je nabavku ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski označio kao "ključni dio plana pobjede nad Rusijom".