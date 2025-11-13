Logo
Large banner

Rubio: EU ne može da određuje šta je međunarodno pravo

13.11.2025

18:37

Komentari:

0
Рубио: ЕУ не може да одређује шта је међународно право
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da EU ne može da određuje šta je međunarodno pravo, a pogotovo ne da ocjenjuje kako Sjedinjene Države brane svoju nacionalnu bezbjednost.

Rubio je odbacio kritike članica EU zbog američkih udara na brodove na Karibima, napominjući da Sjedinjene Države neće prihvatiti lekcije Brisela o sprovođenju operacija nacionalne bezbjednosti.

- Iste evropske vlade koje kritikuju postupke Vašingtona žele da pošaljemo i isporučimo rakete tomahavk koje mogu da nose nuklearno oružje za odbranu Evrope, ali kada SAD postavljaju nosače aviona na hemisferi gdje mi živimo, to je problem - istakao je Rubio.

Američke snage su gađale najmanje 20 brodova kod obale Venecuele, uz obrazloženje da su dio narko-terorizma.

Nekoliko zemalja, uključujući evropske članice NATO-a, postavile su pitanje da li su ovi napadi izvedeni prema međunarodnim normama.

Kijev je više puta pozivao Vašington da na teritoriji Ukrajine rasporedi krstareće rakete dugog dometa "tomahavk", čiju je nabavku ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski označio kao "ključni dio plana pobjede nad Rusijom".

Podijeli:

Tagovi:

Evropska unija

Marko Rubio

Donald Tramp

Venecuela

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру

Svijet

Puštena žena osumnjičena za pljačku nakita u Luvru

1 h

0
Бизаран инцидент: Жена пријетила таксисти мачетом јер је пуштао музику која јој се није свидјела

Svijet

Bizaran incident: Žena prijetila taksisti mačetom jer je puštao muziku koja joj se nije svidjela

1 h

0
"Русија опет крива": Какве везе имају Макрон, Путин и најезда стјеница?

Svijet

"Rusija opet kriva": Kakve veze imaju Makron, Putin i najezda stjenica?

2 h

0
Разбијен међународни криминални ланац трговине дјецом

Svijet

Razbijen međunarodni kriminalni lanac trgovine djecom

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner