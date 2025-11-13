Logo
Razbijen međunarodni kriminalni lanac trgovine djecom

Izvor:

Agencije/Reuters

13.11.2025

16:36

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Španska policija saopštila je da je razbila međunarodni kriminalni lanac optužen za trgovinu maloljetnicima sa Kanarskih ostrva u Francusku.

Policija je uhapsila 11 osoba u operaciji koja je obuhvatila ostrvo Lanzarote, Madrid i Las Palmas de Gran Kanarija.

"Četiri osumnjičena su smještena u pritvor zbog optužbi vezanih za organizovani kriminal, falsifikovanje dokumenata i dječju pornografiju", navodi se u saopštenju policije.

prostitucija

Hronika

Šokantno: Policajci ”prodavali” maloljetnice, seks plaćao i profesor

Istraga je počela nakon nestanka 14 maloljetnika iz državnih centara na Kanarskim ostrvima između kraja 2024. i sredine 2025. godine.

Policija je saopštila da je grupa koristila rute i kontakte u Maroku, Obali Slonovače i Španiji da bi premjestila djecu i obezbjedila im lažna dokumenta za njihov transfer u Francusku.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

Crna Gora: Od početka godine 30 žrtava trgovine ljudima

Dvije kuće su pretražene na ostrvu Lanzarote, u Atlantskom okeanu, gdje su zaplijenjena lična dokumenta, elektronski uređaji i novac.

Istraga je i dalje otvorena kako bi se pronašli nestali maloljetnici i pratile međunarodne veze.

Tagovi:

organizovani kriminal

trgovina ljudima

Španija

Francuska

