Razbijen međunarodni kriminalni lanac trgovine djecom

Izvor:
Agencije/Reuters
13.11.2025
16:36
Komentari:0
Španska policija saopštila je da je razbila međunarodni kriminalni lanac optužen za trgovinu maloljetnicima sa Kanarskih ostrva u Francusku.
Policija je uhapsila 11 osoba u operaciji koja je obuhvatila ostrvo Lanzarote, Madrid i Las Palmas de Gran Kanarija.
"Četiri osumnjičena su smještena u pritvor zbog optužbi vezanih za organizovani kriminal, falsifikovanje dokumenata i dječju pornografiju", navodi se u saopštenju policije.
Hronika
Šokantno: Policajci ”prodavali” maloljetnice, seks plaćao i profesor
Istraga je počela nakon nestanka 14 maloljetnika iz državnih centara na Kanarskim ostrvima između kraja 2024. i sredine 2025. godine.
Policija je saopštila da je grupa koristila rute i kontakte u Maroku, Obali Slonovače i Španiji da bi premjestila djecu i obezbjedila im lažna dokumenta za njihov transfer u Francusku.
Region
Crna Gora: Od početka godine 30 žrtava trgovine ljudima
Dvije kuće su pretražene na ostrvu Lanzarote, u Atlantskom okeanu, gdje su zaplijenjena lična dokumenta, elektronski uređaji i novac.
Istraga je i dalje otvorena kako bi se pronašli nestali maloljetnici i pratile međunarodne veze.
Region
2 mj0
Region
2 mj0
Region
2 mj0
Hronika
2 mj0
Najnovije
Najčitanije
19
15
19
06
19
04
19
04
18
57
Trenutno na programu