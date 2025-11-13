"Ne mogu više ovo da podnesem": Princ saznao da je sve procurilo u javnost

Novi detalji su se pojavili u javnosti o aferi bivšeg britanog princa sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džerfrijem Epstajnom.

Bivši britanski princ Endru Mauntbaten-Vindzor navodno je u imejlu osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu i njegovoj partnerki Gislejn Maksvel napisao da "više ne može da podnese situaciju", nakon što je prije 14 godina saznao da će britanske novine da objave priču u kojoj se pominju on, Epstajn i Maksvel.

Imejl je dio dokumentacije iz Epstinove zaostavštine koja je objavljena u srijedu, piše Bi-Bi-Si. Dokumenti uključuju i razmjenu poruka u kojima se pominje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Prema objavljenim dokumentima, bivši princ je odgovorio na imejl sa pravom na odgovor koji je list "Mejl on Sandej" poslao Maksvel u martu 2011. godine.

"Šta je sve ovo? Ne znam ništa o ovome! Morate to da kažete, molim vas. Ovo nema nikakve veze sa mnom. Ne mogu više ovo da podnesem", napisao je Endru.

Demokrate u Kongresu SAD zatražile su od Endrua da odgovori na pitanja u okviru istrage o Epstajnu, koji je umro u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje za krivična djela trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Bivši princ još nije odgovorio na poziv Odbora da svjedoči, rekao je kongresmen Suhas Subramanjam.

Virdžinija Đufre, koja je ranije ove godine izvršial samoubistvo, tvrdila je da je Endru imao seksualne odnose sa njom dok je bila tinejdžerka.

Endru je optužbe negirao i postigao vansudski dogovor 2022. godine, bez priznanja odgovornosti ili izvinjenja.

Ranije ovog meseca oduzete su mu sve titule.