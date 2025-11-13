Vatrogasac se zapalio, poznat razlog

Vatrogasac po ugovoru zapalio se u srijedu ispred zgrade vatrogasne jedinice u zapadnom Iranu u znak protesta zbog četiri mjeseca neisplaćenih plata, zbog čega je u kritičnom stanju s opsežnim opekotinama.

Šaho Safari (34), otac dvoje d‌jece, zadobio je opekotine koje su prekrivale otprilike 30 odsto tijela, uključujući ruke, grudi, vrat i ramena.

Trenutno je na respiratoru na od‌jelu intenzivne njege u bolnici Kovsar u Sanandaju, gd‌je je njegovo stanje opisano kao kritično.

Safari je radio za vatrogasnu jedinicu opštine Sanandaj oko četiri godine po privremenim ugovorima, prema informacijama koje je dobio "IranWire".

Članovi porodice i kolege rekli su da su više puta tražili isplatu zaostalih plata, ali nisu dobili odgovor od vlasti.

Ovo nije bio Safarijev prvi protest zbog neisplaćenih plata. Kolege su rekli da je prije dva mjeseca pokušao samoubistvo u krugu opštine, takođe zbog kašnjenja u isplati plata.

Radnici u Sanandaju kažu da se mnogi radnici opštinskih službi suočavaju s nesigurnošću posla i kašnjenjem u isplati plata.

Ugovorni radnici u Iranu često se suočavaju s nesigurnim uslovima rada, s neredovnom platom i ograničenom zaštitom radnih mjesta.