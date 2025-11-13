EU je postala zona isključenja ljudskih prava, a ne željena destinacija za posjetioce, izjavio je za RIA Novosti sekretar Sajveta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu.

On je komentarisao odluku EU da zabrani članicama da izdaju vize ruskim državljanima za više ulazaka u zemlju.

Šojgu je ironično prokomentarisao izjavu visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas, koja je rekla da je "putovanje u EU privilegija koju ne treba uzimati zdravo za gotovo".

"Možda je zaista potrebna posebna dozvola za ulazak u takvu zonu isključenja ljudskih prava", rekao je Šojgu.

On je naveo da se EU transformisala iz trgovinskog i ekonomskog projekta u vojni blok koji traži izgovore da što više novca potroši na oružje i time bude nalik NATO-u.

Prema njegovim riječima, takva promjena zahtijeva konstantnu antirusku retoriku koja se nameće građanima EU i koja je dovela do ograničavanja građanskih sloboda, uključujući slobodu kretanja.

"Evropljani su napustili vrijednosti o kojima su godinama propovijedali. Više im nisu potrebne sloboda govora ili medija. Neistomišljenici, odnosno ljudi sa zdravim konstruktivnim stavovima, se progone", istakao je Šojgu.

On je osudio zapadne elite zbog sprovođenje imaginarnog poretka zasnovanom na pravilima i nametanja sebe kao "ultimativnih sudija istine".