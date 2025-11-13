Dva puta doživjela kliničku smrt, pa otkrila šta je vidjela

Fenomen kliničke smrti oduvijek je izazivao veliko interesovanje među naučnicima, ali i širom javnošću. Mnogi ljudi koji su preživjeli trenutke između života i smrti tvrde da su doživjeli nešto "s one strane" – jaku svjetlost na kraju tunela, osjećaj mira, susrete sa preminulim voljenima ili pogled na sopstveno tijelo izvan fizičke perspektive.

Iako nauka još uvijek nema konačan odgovor na to šta se zaista dešava u tim trenucima, iskustva onih koji su se našli na ivici smrti često duboko mijenjaju njihov pogled na život, umiranje i ono što možda slijedi poslije njega.

Svijet Zaharova: Uplašili se da će Italijani saznati istinu

Žena koja je dva puta "prešla na drugu stranu"

Jedna žena iz Virdžinije, po imenu Debora Pram, doživjela je čak dva iskustva bliske smrti i odlučila da podijeli šta je vidjela s druge strane.

Prvi put se to dogodilo 1980-ih godina, tokom prevremenog porođaja njenog sina. Tokom tog dramatičnog događaja, Debora je imala opasno visok krvni pritisak, nizak broj krvnih zrnaca, probleme sa jetrom i napade. Dok su ljekari pokušavali da spasu i njen i bebin život, Debora je doživjela izvantjelesno iskustvo i "gledala" šta se dešava sa plafona bolničke sobe.

Hronika Policija Srpske u kući koju koristi državljanin Slovenije pronašla puške

- Odjednom se suština mog bića našla u uglu sobe i gledala sve odozgo. U tom trenutku zaista nisam osjećala ništa. Bila sam potpuno ravnodušna, samo sam posmatrala situaciju i onda – ništa, ispričala je Debora u emisiji Tales of Resilience na Jutjub kanalu.

Ljekari su je potom stavili u trodnevnu komu, jer su joj se vitalni organi gasili. Ipak, uspjela je da preživi i oporavi se.

Drugo iskustvo bliske smrti

Dvadeset godina kasnije, Debora je ponovo bila na ivici smrti – ovaj put u teškoj saobraćajnoj nesreći. Ona i njen suprug vozili su se prema raskrsnici na zeleno svjetlo kada je ugledala svjetla koja su im išla u susret.

- Sljedeće čega sam bila svjesna bilo je da sam se našla u žutom prostoru, kao da sam upala u ogromnu posudu punu žutog pudinga. Bila sam potpuno okružena nekom vrstom žutog sjaja“, objasnila je Debora.

Nauka i tehnologija Robot u Mađarskoj sazidao kuću za tri dana

Kao i tokom prvog iskustva, rekla je da nije osjećala nikakvu fizičku povezanost sa sobom, već samo najdublji mir i tiho zadovoljstvo.

- Još uvijek se osjećam pomalo krivom zbog toga, ali nisam željela da se vratim. Ne znam gdje sam bila. Onda sam se, nekako nevoljno, vratila u haotičnu scenu – muževe naočare su bile polomljene, krv mu je tekla niz lice i bio je vrlo blijed, prisjetila se Debora.

Tajanstveni dodir

U jednom trenutku, Debora je rekla da je osjetila ruku muškarca koji ju je držao, ali njen suprug je tvrdio da niko nije bio pored nje u tom trenutku.

- To je uvijek bila tajanstvena strana svega toga, dodala je Debora.

BiH Vukanoviću rastu ambicije: Sanjana fotelja ministra ga više ne zadovoljava

Oporavak nakon nesreće trajao je nekoliko mjeseci, ali je na kraju uspjela da se potpuno izliječi. Iako su njena iskustva ostala obavijena misterijom, Debora tvrdi da su joj ta dva susreta sa smrću zauvijek promijenila pogled na život i postojanje.