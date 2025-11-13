CIK opet kaznio SDS zbog preuranjene kampanje

Prijavu protiv SDS-a, tačnije sedam prijavu protiv ove stranke podnijela je Koalicija pod lupom, i svi ti predmeti spojeni su u jedan. Prijava se odnosi na vođenje prijevremene kampanje putem društvene mreže Fejsbuk u periodu kada je to zabranjeno.

"Riječ je o više prekršaja, a s obzirom da je SDS ranije kažnjavana u ovom izbornom periodu prijedlog službe je da to bude 7.000 KM", rečeno je na sjednici CIK-a.

Vanja Bjelica Prutina, član CIK-a predložila je da kazna iznosi 10.000 KM jer se radi o sedam prijava koje su spojene u jednu, a još ranije SDS je kažnjen zbog preuranjene kampanje, međutim CIK to nije prihvatio.

Inače, CIK je već dva puta kažnjavao SDS i to jednom sa kaznom od 3.000 KM, a drugi put sa 5.500 KM.