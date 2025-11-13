Solarna oluja "Kanibal" pravi haos: Posljedice će se tek osjetiti

Britanski geološki zavod najavio je za sinoć nalet snažne solarne oluje koja donosi spektakularan prikaz polarne svetlosti, ali bi ujedno mogla i da izazove ozbiljne poremećaje u GPS sistemima, komunikacijama i elektro-mrežama.

Solarna oluja nazvana Kanibal došla je do Zemlje, a prema riječima stručnjaka, može da izazove haos kakav dugo nije viđen na planeti! Na udaru su GPS sistemi, elekro-mreže, kao i drugi komunikacijski uređaji.

Britanski naučnici ovu oluju, koja je noćas mogla da se vidi i oseti iznad naše planete, opisali su kao jednu od najjačih u posljednjih 20 godina.

Može da nestani GPS signal

"Ova prirodna pojava je prvi put zabilježena u 18. veku po spisima, a sa razvojem nauke počelo je da se ispituje, pa se shvatilo da je to aktivnost sunca koje izbacuje ogromnu količinu čestica, koje su dijelom magnetne čestice, a kada se one sudare sa našim magnetnim poljem Zemlje, onda može doći do anomalije u tom polju i problema u visoko razvijenim telekomunikacionim uređajima", započeo je direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Stevan Blagojević.

Svijet Dva puta doživjela kliničku smrt, pa otkrila šta je vidjela

Blagojević nagoveštava da i dalje nema većih problema, ali da može da nastane gubitak GPS signala.

"Ova oluja može da bude opasna ukoliko isključi GPS brodova i aviona. Mada, tu se prelazi na ručni rad, dok se stvar ne stabilizuje. Svakako, mi koji smo u gradovima, ako se isključi GPS, kao da se ništa nije ni desilo. Međutim, kada je neko oslonjen samo na GPS, poput nekih aviona, raketa, brodova, oni će da se izgube. Međutim, komanda će krenuti na ručno, pa će se ovo prevladati. Danas brod iz Kine radi na GPS, jeste da ima posade na njemu, ali bi neometano radio i bez nje", kaže Blagojević za Kurir.