Policija Srpske u kući koju koristi državljanin Slovenije pronašla puške

Autor:

Stevan Lulić

13.11.2025

11:29

Komentari:

0
Одузета пушка
Foto: PU Doboj

Policija u Derventi juče je zaplijenila više komada oružja iz kuće koju koristi državljanin Slovenije D.Ž.

Tokom pretresa policija je pronašla dvije automatske puške, jednu vazdušnu puška, 95 metaka kalibra 7,62 mm i dva takozvana "bokser".

Одузета ваздушна пушка
Oduzeta vazdušna puška

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Doboj.

"Nakon dokumentovanja predmeta, protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija", kažu u Policijskoj upravi Doboj.

Одузета пушка
Oduzeta puška

Oružje

Policija

Derventa

