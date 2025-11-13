Policija Srpske u kući koju koristi državljanin Slovenije pronašla puške

Policija u Derventi juče je zaplijenila više komada oružja iz kuće koju koristi državljanin Slovenije D.Ž.

Tokom pretresa policija je pronašla dvije automatske puške, jednu vazdušnu puška, 95 metaka kalibra 7,62 mm i dva takozvana "bokser".

Oduzeta vazdušna puška

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Doboj.

"Nakon dokumentovanja predmeta, protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija", kažu u Policijskoj upravi Doboj.