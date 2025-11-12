Svjedok drame u Banjaluci: Samo se stvorila policija

Današnji pokušaj prevare banke u strogom centru Banjaluke uznemirio je brojne građane koji su se zatekli na mjestu događaja.

Jedan od njih je za ATV ispričao da je baš u trenutku hapšenja osumnjičenih krenuo sa posla.

"Radim tu blizu i taman sam krenuo sa posla kad su policajci upali u ulicu", ispričao nam je radnik iz obližnjeg objekta.

Hronika Detalji drame u Banjaluci: Prevara od 60.000 KM

U prvi mah, kaže, nije znao šta se dešava, da bi svega nekoliko minuta kasnije pročitao o čemu je riječ u medijima

"Pomislio sam, 'Bože, šta je ovo' i otišao kad sam vidio toliko policije. Kasnije sam pročitao da su neki pokušali opljačkati banku, a poslije da su je pokušali prevariti".

Troje lica je uhapšeno u centru Banjaluke zbog pokušaja prevare teške 60.000 KM.

Hronika Drama u Banjaluci! Troje uhapšenih u centru grada

Kako ATV saznaje, u pitanju je pokušaj prevare povezan sa bankomatom. Sumnjivo ponašanje uhapšenog trojca na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenje koji je nakon toga zaključao vrata banke te zadržao osumnjičene do dolaska policije.