Drama u BiH! Ranjen policajac

Izvor:

Avaz

12.11.2025

17:42

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo danas je zadobio povrede uslijed samoranjavanja.

Kako je za Avaz potvrdila portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić, bila je dojava za intervenciju po lokaciji, odnosno po prijavi.

“U prvom momentu nije bilo jasno da li je riječ o Novom Sarajevu ili Istočnom Novom Sarajevu. Patrole su izašle i jednog i drugog MUP-a. Došlo je do slučajnog samoranjavanja našeg policijskog službenika koji je sam sebe ranio u stopalo”, rekla je Novalić za "Avaz".

Nakon uviđaja će biti poznati detalji nesreće koja se desila u Novopazarskoj ulici.

