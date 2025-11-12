Drama u BiH! Ranjen policajac

Kako je za Avaz potvrdila portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić, bila je dojava za intervenciju po lokaciji, odnosno po prijavi.

“U prvom momentu nije bilo jasno da li je riječ o Novom Sarajevu ili Istočnom Novom Sarajevu. Patrole su izašle i jednog i drugog MUP-a. Došlo je do slučajnog samoranjavanja našeg policijskog službenika koji je sam sebe ranio u stopalo”, rekla je Novalić za "Avaz".

Nakon uviđaja će biti poznati detalji nesreće koja se desila u Novopazarskoj ulici.