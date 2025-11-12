Preminula zvijezda filma "Lovac na zmajeve" nakon teške borbe sa rakom

Vijest o smrti glumca potvrdila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Homajun Eršadi je stekao svjetsku slavu zahvaljujući svom radu u holivudskim produkcijama kao što su "Lovac na zmajeve" iz 2007. i politički akcioni triler "Zero Dark Thirty" iz 2012. godine, nagrađen Oskarom.

Od legendarnog glumca se opraštaju brojni fanovi, prenosi B92.

Tako tužna vijest! Počivaj u miru! 'Ukus trešnje' je sjajan film", napisao je jedan obožavalac na Fejsbuku.

"Za neke glumce, samo nekoliko nastupa je dovoljno da ostave trajan utisak na globalnu publiku i filmske kritičare! Homajun Eršadi je bio jedan od onih rijetkih glumaca koji će se uvijek sa radošću pamtiti, posebno će ga se sjećati oni koji su pravi poštovaoci iranskih filmova", dodao je drugi.

"Počivaj u miru, Homajun Eršadi. Ta izuzetna izvedba u jednom od remek-djela moderne kinematografije 'Ukus trešnje' pamtiće se dok god posljednji čovjek sa senzibilitetom bude živio", napisao je jedan korisnik Iksa.

RIP Homayoun Ershadi, unforgettable in Taste of Cherry 🕊️

pic.twitter.com/rawsrzBI60 — cinesthetic. (@TheCinesthetic) November 11, 2025

Drugi je dodao: "Počivaj u miru, Homajun Eršadi. Tvoja izvedba u 'Ukusu trešnje'" je jedini razlog zašto sam još uijvek ovdje danas".

"'Ukus trešnje' je jedan od najboljih filmova ikada snimljenih, ali moj prvi susret sa Homajunom Eršadijem bio je u filmu 'Lovac na zmajeve', a njegova gluma u tom filmu jedino je što mi je ostalo u sjećanju tokom godina. Počivaj u miru", napisao je još jedan fan velikog glumca.

Homajun, koji je bio arhitekta prije nego što se okrenuo glumi, prisjetio se svog velikog proboja u intervjuu za iranske novine u decembru 2020. godine.

"Jednog dana, dok sam čekao na crvenom svjetlu na jednoj od teheranskih ulica, neko je pokucao na prozor mog auta. Okrenuo sam se i shvatio da je to Abas Kijarostami. Spustio sam prozor i on je rekao: 'Ja sam Abas Kijarostami. Snimam film i volio bih da ti budeš u njemu'".

"Sljedećeg dana Kijarostami je došao u moju kancelariju. Razgovarali smo oko sat vremena. Rekao mi je da će uskoro putovati u inostranstvo na festival i zamolio me je da posetim njegovu kancelariju i budem na audiciji za njegovog asistenta. Otišao sam, uradio probni snimak, a tri nedjelje kasnije su me pozvali da mi kažu da sam izabran za ulogu u filmu 'Ukus trešnje'", rekao je.

U filmu je glumio Teheranca srednjih godina koji se vozi kroz gradsko predgrađe u potrazi za nekim ko je spreman da ga sahrani nakon što izvrši samoubistvo. Film je osvojio Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu 1997. godine, koju je podijelio sa filmom "Jegulja" i pokrenuo Homajunovu karijeru.