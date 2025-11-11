Logo
Objavljen prvi trejler za film o Vladimiru Putinu

11.11.2025

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину
Foto: You Tube/ FRANCE 24 English/screenshot

Još u avgustu, prvi isječak iz drame ''Čarobnjak iz Kremlja“ reditelja Olivera Asajasa, u kojoj glume Pol Dano i Džud Lo, objavljen je prije premijere u Veneciji.

Sada je konačno objavljen i kompletan međunarodni trejler, što dodatno podiže očekivanja.

Film je zasnovan na istoimenom romanu Đulijana da Empolija, a scenario su napisali Asajas i nagrađivani pisac Emanuel Karer. Radnja nas vodi duboko u politiku postsovjetske Rusije i uspon Vladimira Putina na vlast. Pol Dano igra spin doktora i političkog savjetnika Vadima Baranova, izmišljenog lika inspirisanog stvarnim Vladislavom Surkovom, dok Džud Lo igra Putina, koji se u prvim kadrovima pojavljuje kao hladnokrvni agent KGB-a prožet ambicijom i žeđi za moći.

U trejleru, Putin kaže Baranovu: - Ono što me zanima... je moć. Ne zanima me Nobelova nagrada za mir. Želim rat.

Trejler takođe otkriva Ališu Vikander kao Baranovljevu suprugu Kseniju, Toma Staridža kao bankara i oligarha zasnovanog na Mihailu Hodorkovskom, bivšem naftnom i gasnom tajkunu koji je završio u zatvoru nakon što se suprotstavio Putinovoj vlasti, Vila Kina kao pokojnog oligarha Borisa Berezovskog, koji je umro u egzilu u Londonu pod sumnjivim okolnostima, i Džefrija Rajta kao američkog novinara u Moskvi kome se Baranov poverava.

''Iako je gotovo u potpunosti smješten u realpolitiku Moskve početkom 21. vijeka, 'Čarobnjak Kremlja' upozorava Zapad kako je uopšte došao do ove tačke“, napisao je kritičar Dejmon Vajs u svojoj recenziji iz Venecije.

Мајкл Џексон-07112025

Scena

Objavljen prvi trejler za film o Majkl Džeksonu

Film je tamo dobio ovacije koje su trajale 12 minuta, a od tada je prikazan u Torontu, San Sebastijanu, Londonu i nizu drugih festivala. Sljedeća stanica je decembarski Filmski festival na Crvenom moru, prenosi B92.

