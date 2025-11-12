Logo
Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Izvor:

SRNA

12.11.2025

16:06

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Kantonalna sarajevska policija identifikovala je muškarca iz Gračanice čiji su inicijali Z.Đ. (46) koji je na društvenim mrežama prijetio predsjedniku Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva "La Benevolencija" Vladimiru Andrleu, ali i svim Jevrejima u Sarajevu.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo su, u saradnji sa tuzlanskom policijom, pretresli prostorije muškarca Z.Đ. i oduzeli uređaje koji su korišteni za izvršenje ovog krivičnog djela, javljaju federalni mediji.

On je ispitan u svojstvu osumnjičenog, navedeno je iz sarajevske policije.

Osumnjičeni je napisao da će "ubijati Jevreje na Baščaršiji".

Policija ga sumnjiči za krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti, za šta su predviđene kazne od tri mjeseca do pet godina zatvora.

Владика Методије

Region

Mitropolitu Metodiju prijeti zatvor ako ne preda spomenik Pavla Đurišića

Andrle je rekao da to nisu bile samo prijetnje upućene njemu, nego svim Jevrejima u Sarajevu.

''Koristio je pseudonim. Nije prvi put da pišu psovke i prijetnje na osnovu raznih stvari, ali ovaj profil, koji je u međuvremenu suspendovan, imao je fotografije sa oružjem, slike pištolja... To me je uznemirilo. To je najveći razlog što sam prijavio prijetnje'', rekao je Andrle.

On smatra da je bitno da se prijetnje vrlo ozbiljno tretiraju radi svih Jevreja kako ovakve stvari ne bi postale uobičajene jer bi ljudi mogli biti napadani

zbog drugačijeg mišljenja.

skola

Hronika

Nastavnik zadržan na psihijatriji nakon prijetnje učenicima

Ovo nije jedini slučaj antisemitizma u Sarajevu gdje je ljetos otkazana i Evropska konferencija rabina, a nedavno su održani i protesti zbog dolaska ekipe "Hapoela" iz Tel Aviva koja je igrala košarkašku utakmicu Evrolige u dvorani "Zetra". Grupa demonastranata tada je upala u hol zgrade Vlade Kantona Sarajevo, zahtijevajući da se otkaže gostoprimstvo ekipi "Hapoela".

