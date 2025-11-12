Logo
Svatovi u Posušju "driftali" u koloni pa zaradili kazne

12.11.2025

14:01

Сватови у Посушју "дрифтали" у колони па зарадили казне
Foto: ATV BL

Policija je pronašla i kaznila vozače auta koji su u svadbenoj koloni u Posušju "driftali" i tako ugrozili druge učesnike u saobraćaju i prolaznike, stvarajući buku, dim i neugodan miris.

Kako je saopšteno iz MUP ZHK, službenici PU Posušje su preduzimajući mjere i radnje utvrdili identitete aktera narušavanja javnog reda i mira.

Tako su uručili prekršajne naloge osobama N.B. (23) koji je upravljao vozilom marke mercedes i L.P. (21) zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 Zakona o javnom redu i miru u ZHK.

Kako dodaju u toku je prekršajna obrada i nad osobom M.Č.(25) koji je upravljao vozilom marke mercedes i njemu će takođe biti uručen prekršajni nalog u skladu sa Zakonu o javnom redu i miru u ZHK.

Коди прије дроге

Svijet

Majka pokazala slike: Pogledajte šta je droga uradila mom sinu za 7 mjeseci

„Policijska uprava Posušje zaprimila je prijavu da se društvenim mrežama širi video snimak koji je nastao 8. novembra u Ulici Ante Starčevića u Posušju na kojoj je vidljivo da su vozači tri vozila, koja su bili sudionici svadbene povorke, narušili javni red i mir na naročito drzak način bezobzirnim ponašanjem te su vozilima namjerno prouzročili proklizavanje kotača na kolniku stvarajući specifičan zvuk pneumatika, dim i neugodan miris čime su ugrozili sigurnost sudionika u prometu i građana koji su se nalazili u blizini“, piše u saopštenju policije, prenose Nezavisne.

Za remećenje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem je predviđena sankcija u iznosu od 300 do 600 KM.

