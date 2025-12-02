Logo
Large banner

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

Izvor:

SRNA

02.12.2025

22:37

Komentari:

0
Вук Караџић добија трг у Бечу
Foto: Pixabay

Trg u Trećoj bečkoj opštini, Landštrase, dobiće ime po Vuku Stefanoviću Karadžiću, saopštilo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta Austrija".

Iz "Prosvjete" su naveli da su poslije dugogodišnje i uporne borbe za očuvanje i promociju nasljeđa Vuka Karadžića, izborili da reformator srpskog jezika konačno dobije svoj trg u glavnom gradu Austrije.

илу-пасош-путовања-18092025

Svijet

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

U saopštenju se ističe da ova važna odluka predstavlja istorijsko ispravljanje činjenice da Vuk Karadžić, koji je u Beču živio 50 godina i u njemu stvorio svoja najznačajnija djela, do danas nije imao ulicu ili trg koji nosi njegovo ime.

- Novi bečki trg Vuka Karadžića biće smješten u Trećoj bečkoj opštini, Landštrase, u kojoj je Vuk imao najviše svojih bečkih adresa - precizira se u saopštenju.

Iz "Prosvjete" su dodali da su više od decenije kontinuirano i posvećeno njegovali kulturu sjećanja na Vuka Karadžića.

илу-палента-доручак-оброк-јело-02102025

Zdravlje

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

- Osim redovnih edukativnih tura za djecu i odrasle pod nazivom "Vukovim stazama", koje su stanovnicima Austrije i turistima približavale Vukov život u Beču, njegov rad i reformatorsku misiju, "Prosvjeta" je svake godine polagala cvijeće na njegov spomenik i obilazila mjesto na groblju Sankt Marks, gdje je Vuk prvobitno bio sahranjen - napominje se u saopštenju.

Prošle godine, povodom 160 godina od Vukove smrti, zajedno sa Savezom Srba u Austriji i Austrijskim savezom srpskog folklora, "Prosvjeta" je u Beču organizovala svečanu Akademiju posvećenu njegovom djelu i trajnom značaju za srpski jezik i kulturu.

- Time je još jednom podsjetila javnost na veličinu Vukovog stvaralaštva i njegovu duboku vezu sa ovim gradom - dodaje se u saopštenju.

или-око-20112025

Svijet

Iskopala sebi oči pred crkvom: Izgovorila samo 4 riječi

Iz "Prosvjete" su naveli da je kruna ovih aktivnosti bilo izrađivanje sveobuhvatnog istorijskog elaborata, koji su priredili istoričari Zlatan Stojadinović i Marko Sarić, predsjednik bečke "Prosvjete".

Parlament grada Beča je na osnovu ovog elaborata zvanično prihvatio inicijativu o imenovanju trga.

U saopštenju se napominje da je u ovoj višegodišnjoj aktivnosti, "Prosvjeta" imala široku i snažnu podršku.

- Najveću pomoć pružio je Savez Srba u Austriji, koji je djelovao kao glavni lobista u procesu, kao i brojna prijateljska srpska udruženja i organizacije - navodi se u saopštenju.

Iz "Prosvjete" su posebnu zahvalnost uputili članu Odbora za kulturu u Parlamentu grada Beča Iliji Tufegdžiću, koji je podržao ovu inicijativu, kao i predsjedniku bečke opštine Landštrase Erihu Hoenbergeru, koji je podnio ovu inicijativu gradu.

Полиција Аустрија

Svijet

Djevojčica (6) spasila sebe, majku i mlađeg brata pomoću znaka koji je dala rukom

- Odluka o imenovanju Trga Vuka Karadžića predstavlja pobjedu kulture, istorijske istine i zajedništva, kao i potvrdu da dugogodišnji rad i upornost SPKD "Prosvjeta Austrija" imaju dubok i trajan rezultat, ne samo za srpsku zajednicu, već i za kulturnu mapu grada Beča - ističe se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Beč

spomenik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

РТВ такса ће се и у наредних годину дана плаћати преко рачуна за струју

Društvo

RTV taksa će se i u narednih godinu dana plaćati preko računa za struju

1 h

0
Харис Џиновић због једног питања прекинуо интервју

Scena

Haris Džinović zbog jednog pitanja prekinuo intervju

1 h

0
Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву

Scena

Aca Lukas ne odustaje: Poslao ponudu Sarajevu

1 h

4
Тамара Самсонов

Svijet

Tamara iskasapila komšinicu pa dijelove tijela skuvala

1 h

0

Više iz rubrike

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

Svijet

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

1 h

0
Ископала себи очи пред црквом: Изговорила само 4 ријечи

Svijet

Iskopala sebi oči pred crkvom: Izgovorila samo 4 riječi

1 h

0
Дјевојчица (6) спасила себе, мајку и млађег брата помоћу знака који је дала руком

Svijet

Djevojčica (6) spasila sebe, majku i mlađeg brata pomoću znaka koji je dala rukom

1 h

0
Тамара Самсонов

Svijet

Tamara iskasapila komšinicu pa dijelove tijela skuvala

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner