Logo
Large banner

Aca Lukas ne odustaje: Poslao ponudu Sarajevu

Izvor:

Agencije

02.12.2025

21:54

Komentari:

4
Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву

Nakon što je Grad Sarajevo čak tri puta poništio javni poziv za organizaciju dočeka Nove godine, prilično je neizvjesno ko će i da li će nastupiti na dočeku 2026. u ovom gradu.

Iako je ta mogućnost prilično nerealna, u jeku novonastale situacije oko druženja Nasera Orića i pjevača Ace Lukasa, koje je naišlo na buru u javnosti, Lukas je ponudio da pjeva u Sarajevu.

Naime, on je za "Fejst" TV poručio da je spreman potpuno besplatno nastupiti u Sarajevu za Novu godinu.

Podijeli:

Tagovi:

Aca Lukas

Naser Orić

Sarajevo

Nova godina

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Тамара Самсонов

Svijet

Tamara iskasapila komšinicu pa dijelove tijela skuvala

1 h

0
Малољетници у Црној Гори крали, родитељи процесуирани

Region

Maloljetnici u Crnoj Gori krali, roditelji procesuirani

1 h

0
Опрез: Поново се појавио лажни новац, овако га препознајте

Region

Oprez: Ponovo se pojavio lažni novac, ovako ga prepoznajte

1 h

0
Трамп: Могућ напад на сваку земљу

Svijet

Tramp: Moguć napad na svaku zemlju

2 h

0

Više iz rubrike

Наташа Беквалац открила детаље из приватног живота: ''Доста ми је свега''

Scena

Nataša Bekvalac otkrila detalje iz privatnog života: ''Dosta mi je svega''

2 h

0
Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

Scena

Otkriveno koliko je Marija Šerifović platila surogat majku

5 h

0
Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

Scena

Raskrinkan Šerif Konjević: Snimljen kako pjeva srbomrzačku pjesmu

5 h

6
Славна Ријана шокира модним избором

Scena

Slavna Rijana šokira modnim izborom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner