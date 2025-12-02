Aca Lukas ne odustaje: Poslao ponudu Sarajevu

Nakon što je Grad Sarajevo čak tri puta poništio javni poziv za organizaciju dočeka Nove godine, prilično je neizvjesno ko će i da li će nastupiti na dočeku 2026. u ovom gradu.

Iako je ta mogućnost prilično nerealna, u jeku novonastale situacije oko druženja Nasera Orića i pjevača Ace Lukasa, koje je naišlo na buru u javnosti, Lukas je ponudio da pjeva u Sarajevu.

Naime, on je za "Fejst" TV poručio da je spreman potpuno besplatno nastupiti u Sarajevu za Novu godinu.