Logo
Large banner

Šta je Nebojša Stojković Stojke govorio o pokušaju atentata na njega

Izvor:

Kurir

12.11.2025

18:40

Komentari:

0
Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега
Foto: Privatna arhiva

Nemam veze ni sa jednim klanom iz Crne Gore, pa tako ni sa njihovim ratovima, koji me ne zanimaju

Nebojša Stojković Stojke (49), koji je početkom septembra 2017. godine teško ranjen u glavu u Barseloni, pričao je za Kurir da napad na njega nema nikakve veze sa kriminalnim grupama iz Crne Gore.

Небојша Стојковић Стојке

Scena

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

Vođa „rakovičkog kalna“, kako ga je ranije označila policija, reagovao je na spekulacije koje su se pojavile u medijima da je on bio žrtva pucnjave u Španiji jer je bliski saradnik ozloglašenog „škaljarskog klana“ iz Kotora i da iza pokušaja njegove likvidacije stoji suparnički „kavački klan“.

- Nemam veze ni sa jednim klanom iz Crne Gore, pa tako ni sa njihovim ratovima, koji me ne zanimaju. Na mene je pucala gnjida, izbezumljenih očiju od straha. Ni dva pištolja mu nisu bila dovoljna da se ne plaši. U strahu su oči velike, a njegove su baš bile ogromne - rekao je Stojković za Kurir, napominjući da su napisi o njegovoj povezanosti sa crnogorskom mafijom „laži novinara“.

Небојша Стојковић Стојке Катарина Живковић

Scena

Ovo je muž kojeg je Kaća Živković krila godinama: Kija otkrila njegov identitet, pa je potkačila opasno

Podsjetimo, Stojković je napadnut dok je bio sa prijateljem Dejanom Jusufovićem, zvanim Jusa Čupavi. Stojković je pogođen u glavu i teško ranjen, napadači su mu navodno odsjekli dva prsta, dok je Jusufović ostao nepovrijeđen.

Iako je nakon ranjavanja bio u kritičnom stanju i prognoze su bile neizvesne, njegovo zdravstveno stanje se popravilo posljednjih dana, a na Fejsbuku je osvanula i njegova prva fotografija nakon ranjavanja. Uz poruku zahvalnosti svima koji su Stojketu pružili podršku, fotografiju je sa svojim pratiocima podelio njegov sin.

Podijeli:

Tagovi:

Nebojša Stojković Stojke

atentat

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хорор у Турској: Полицајац убио супругу и двоје дјеце, комшије пријавиле злочин

Svijet

Horor u Turskoj: Policajac ubio suprugu i dvoje djece, komšije prijavile zločin

2 h

0
Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ

Hronika

Detalji drame u Banjaluci: Prevara od 60.000 KM

2 h

0
Француска: Посланици изгласали суспензију реформе пензионог система

Svijet

Francuska: Poslanici izglasali suspenziju reforme penzionog sistema

2 h

0
Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града

Hronika

Drama u Banjaluci! Troje uhapšenih u centru grada

2 h

0

Više iz rubrike

Свештеник донио водицу, Милан га избацио: О разлогу бруји град

Srbija

Sveštenik donio vodicu, Milan ga izbacio: O razlogu bruji grad

6 h

0
Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

Srbija

Pokušaj krađe kablova ugrozio bezbjednost vozova

8 h

0
Вучић: У четвртак важан састанак са Макроном

Srbija

Vučić: U četvrtak važan sastanak sa Makronom

23 h

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Srbija

Đedović Handanović: Ruski vlasnici NIS-a poslali OFAK-u zahtjev za produžetak licence za rad

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner