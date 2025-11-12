Šta je Nebojša Stojković Stojke govorio o pokušaju atentata na njega

Nemam veze ni sa jednim klanom iz Crne Gore, pa tako ni sa njihovim ratovima, koji me ne zanimaju

Nebojša Stojković Stojke (49), koji je početkom septembra 2017. godine teško ranjen u glavu u Barseloni, pričao je za Kurir da napad na njega nema nikakve veze sa kriminalnim grupama iz Crne Gore.

Vođa „rakovičkog kalna“, kako ga je ranije označila policija, reagovao je na spekulacije koje su se pojavile u medijima da je on bio žrtva pucnjave u Španiji jer je bliski saradnik ozloglašenog „škaljarskog klana“ iz Kotora i da iza pokušaja njegove likvidacije stoji suparnički „kavački klan“.

- Nemam veze ni sa jednim klanom iz Crne Gore, pa tako ni sa njihovim ratovima, koji me ne zanimaju. Na mene je pucala gnjida, izbezumljenih očiju od straha. Ni dva pištolja mu nisu bila dovoljna da se ne plaši. U strahu su oči velike, a njegove su baš bile ogromne - rekao je Stojković za Kurir, napominjući da su napisi o njegovoj povezanosti sa crnogorskom mafijom „laži novinara“.

Podsjetimo, Stojković je napadnut dok je bio sa prijateljem Dejanom Jusufovićem, zvanim Jusa Čupavi. Stojković je pogođen u glavu i teško ranjen, napadači su mu navodno odsjekli dva prsta, dok je Jusufović ostao nepovrijeđen.

Iako je nakon ranjavanja bio u kritičnom stanju i prognoze su bile neizvesne, njegovo zdravstveno stanje se popravilo posljednjih dana, a na Fejsbuku je osvanula i njegova prva fotografija nakon ranjavanja. Uz poruku zahvalnosti svima koji su Stojketu pružili podršku, fotografiju je sa svojim pratiocima podelio njegov sin.