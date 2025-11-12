Drama u Banjaluci! Troje uhapšenih u centru grada

12.11.2025
18:00
Komentari:0
Tri lica su uhapšena u Gospodskoj ulici zbog pokušaja prevare Nove banke.
Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je prevari teškoj 60.000 KM.
Kako javljaju reporteri ATV-a sa mjesta događaja, dva osumnjičena lica su sprovedena u policijsku stanicu, dok je treće lice odvezla Hitna pomoć nakon što mu je pozlilo.
Kako ATV saznaje, u pitanju je pokušaj prevare povezan sa bankomatom. Sumnjivo ponašanje uhapšenog trojca na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenje koji je nakon toga zaključao vrata banke i pozvao policiju.
Uskoro opširnije...
