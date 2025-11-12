Logo
Drama u Banjaluci! Troje uhapšenih u centru grada

12.11.2025

18:00

Komentari:

0
Foto: ATV

Tri lica su uhapšena u Gospodskoj ulici zbog pokušaja prevare Nove banke.

Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je prevari teškoj 60.000 KM.

Kako javljaju reporteri ATV-a sa mjesta događaja, dva osumnjičena lica su sprovedena u policijsku stanicu, dok je treće lice odvezla Hitna pomoć nakon što mu je pozlilo.

Возило Хитне помоћи одвози осумњиченог за превару
Vozilo Hitne pomoći odvozi osumnjičenog za prevaru

Kako ATV saznaje, u pitanju je pokušaj prevare povezan sa bankomatom. Sumnjivo ponašanje uhapšenog trojca na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenje koji je nakon toga zaključao vrata banke i pozvao policiju.

Uskoro opširnije...

Komentari (0)
