Detalji drame u Banjaluci: Prevara od 60.000 KM

Kako ATV saznaje, u pitanju je pokušaj prevare povezan sa bankomatom. Sumnjivo ponašanje uhapšenog trojca na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenje koji je nakon toga zaključao vrata banke te zadržao osumnjičene do dolaska policije.

Dva lica su sprovedena u policijsku stanicu, dok je treće odvezla Hitna pomoć nakon što mu je pozlilo.