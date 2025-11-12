Logo
Large banner

Detalji drame u Banjaluci: Prevara od 60.000 KM

Izvor:

ATV

12.11.2025

18:17

Komentari:

0
Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ
Foto: ATV

Troje lica je uhapšeno u centru Banjaluke zbog pokušaja prevare teške 60.000 KM.

Kako ATV saznaje, u pitanju je pokušaj prevare povezan sa bankomatom. Sumnjivo ponašanje uhapšenog trojca na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenje koji je nakon toga zaključao vrata banke te zadržao osumnjičene do dolaska policije.

Dva lica su sprovedena u policijsku stanicu, dok je treće odvezla Hitna pomoć nakon što mu je pozlilo.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

prevara

Nova banka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

Košarka

Meč Igokee i Partizana prolongiran za 16. januar

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Drama u BiH! Ranjen policajac

2 h

0
Слоба Радановић отишао на Свету Гору

Scena

Sloba Radanović otišao na Svetu Goru

3 h

0
Састали се Додик и Вучић

Republika Srpska

Sastali se Dodik i Vučić

3 h

0

Više iz rubrike

Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града

Hronika

Drama u Banjaluci! Troje uhapšenih u centru grada

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Drama u BiH! Ranjen policajac

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

4 h

0
Оптужен полицајац који је водио истрагу убиства Јелене Марјановић

Hronika

Optužen policajac koji je vodio istragu ubistva Jelene Marjanović

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner