Pajić za ATV: "Pokušaj prevare je uspješno spriječen"

Izvor:

ATV

12.11.2025

19:37

Пајић за АТВ: "Покушај преваре је успјешно спријечен"
Foto: ATV

Pokušaj prevare bankomata u Novoj banci uspješno je spriječen, rekao je za ATV rukovodilac korporativnih komunikacija Nove banke Stefan Pajić.

"Tokom večeri zaposleni Nove banke i pripadnici obezbjeđenje primjetili su sumnjivo ponašanje nepoznatih lica. Poštujući protokole odmah su reagovali i obavijestili policiju. Lica su uhapšena, a pokušaj prevare je uspješno spriječen", rekao je Stefan Pajić, rukovodilac korporativnih komunikacija Nove Banke.

превара нова банка

Hronika

Drama u Banjaluci! Troje uhapšenih u centru grada

Pajić pojašnjava da nije bilo pokušaja pljačke banke već pokušaj zloupotrebe bankomata, kao i da je istraga u toku.

Kako ATV saznaje, u pitanju je pokušaj prevare povezan sa bankomatom. Sumnjivo ponašanje uhapšenog trojca na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenje koji je nakon toga zaključao vrata banke te zadržao osumnjičene do dolaska policije.

