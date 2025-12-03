Cvijanović: BiH nastavlja da bude kolonija

Ako su, prema riječima Kristijana Šmita, on i takozvani Savjet za implementaciju mira (PIK) dogovorili šta su naredni koraci koje BiH mora preduzimati, onda je jasno da BiH nisu potrebni ni izbori, ni institucije, ni unutrašnji politički dijalog, izjavila je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Onda BiH i nakon 30 godina, prema viđenju stranih upravnika, a suprotno Dejtonskom sporazumu, nastavlja da bude kolonija u kojoj i kreiranje planova i njihovo provođenje leži u rukama stranaca, za koje u BiH nije na izborima glasao niti jedan glasač, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji BiH", rekla je Cvijanović.

Ona je objavila na "Iksu" da, ipak, nije tačno da dosadašnje akcije Kristijana Šmita uživaju podršku svih stranih aktera, ma kako se on trudio da to tako prikaže.

Šmita je danas, nakon zasjedanja PIK-a, izjavio da su na sjednici dogovoreni naredni koraci, a neki od njih su, kako je rekao, pitanja "državnog" budžeta za iduću godinu, "državne" imovine i uvođenje tehnologija u izborne procese koji će obezbijediti integritet i transparentnost.

Upitan da li SAD podržavaju OHR i poziciju visokog predstavnika, odnosno bonska ovlaštenja, Šmit kaže da može reći da je od delegacije SAD dobio "popriličnu podršku po pitanju buduće saradnje".

Cvijanović je dodala da vlast treba vratiti demokratskim institucijama, uspostaviti istinsku vladavinu prava i priznati da se BiH može održati dijalogom i voljom konstitutivnih naroda, a ne nekontrolisanom stranom intervencijom.

Komentarišući dio zajedničke izjave takozvanog Savjeta za implementaciju mira (PIK), u kome su pozvali na provođenje reformi za jačanje suvereniteta BiH, Cvijanovićeva je navela da se to "jedino može postići tako što će se raspustiti PIK, Kristijan Šmit vratiti kući, te ukinuti tzv. Bonska ovlaštenja, koja su korištena za neustavnu centralizaciju i održavanje modela kolonijalne uprave u BiH".

"Suverenitet će onda biti tu, u suprotnom sve je frazeologija ili prigodan odabir riječi bez stvarne suštine", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".