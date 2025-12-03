Logo
Ana Sević objavila snimak vozača koji je usmrtio taksistu

Izvor:

Informer

03.12.2025

18:02

Ана Севић објавила снимак возача који је усмртио таксисту

Pjevačica Ana Sević oglasila se povodom stravične saobraćajke u kojoj je stradao taksista, dok su tri djevojke teško povrijeđene.

Sevićeva, koja je nedavno proslavila rođendan, podijelila je na društvenim mrežama snimak sa lica mjesta nastao odmah u ponedjeljak odmah nakon stravičnog udesa u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu.

toalet wc vc pixabay

Svijet

Djevojka pronađena mrtva u toaletu: Poslije godinu dana otkriveno od čega je umrla

Revoltirana i potresena onim što je vidjela na snimku pjevačica nije htjela da štedi riječi.

"Suditi ubici za ubistvo. Poslije počinjenog ubistva lagano je odšetao do kola i uzeo jaknu i telefon. Ne pružajući pomoć lagano je otišao na drugu stranu!", napisala je Ana Sević na Instagramu.

Istraga je pokazala da je 25-godišnji vozač BMW-a, zbog neprilagođene brzine i klizavog puta, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi koji je dolazio iz suprotnog smjera.

struja - radovi - elektro

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju u mraku

Vozač BMW-a je odmah nakon nesreće uhapšen i sproveden u pritvor, a tereti se za izazivanje teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.

Vozač taksija star 53 godine, preminuo je u bolnici dan kasnije od posljedica zadobijenih povreda, dok je jedna od povrijeđenih djevojaka u kritičnom stanju i ljekari joj se bore za život.

Ана Севић објавила снимак са мјеста несреће
Ana Sević objavila snimak sa mjesta nesreće

Ana Sević

Saobraćajna nesreća

nesreća

Novi Sad

