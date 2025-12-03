Ana Sević objavila snimak vozača koji je usmrtio taksistu

Izvor:
Pjevačica Ana Sević oglasila se povodom stravične saobraćajke u kojoj je stradao taksista, dok su tri djevojke teško povrijeđene.
Sevićeva, koja je nedavno proslavila rođendan, podijelila je na društvenim mrežama snimak sa lica mjesta nastao odmah u ponedjeljak odmah nakon stravičnog udesa u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu.
Revoltirana i potresena onim što je vidjela na snimku pjevačica nije htjela da štedi riječi.
"Suditi ubici za ubistvo. Poslije počinjenog ubistva lagano je odšetao do kola i uzeo jaknu i telefon. Ne pružajući pomoć lagano je otišao na drugu stranu!", napisala je Ana Sević na Instagramu.
Istraga je pokazala da je 25-godišnji vozač BMW-a, zbog neprilagođene brzine i klizavog puta, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi koji je dolazio iz suprotnog smjera.
Vozač BMW-a je odmah nakon nesreće uhapšen i sproveden u pritvor, a tereti se za izazivanje teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.
Vozač taksija star 53 godine, preminuo je u bolnici dan kasnije od posljedica zadobijenih povreda, dok je jedna od povrijeđenih djevojaka u kritičnom stanju i ljekari joj se bore za život.
