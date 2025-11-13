Banjalučanin uhapšen zbog korištenja platne kartice iz izgubljenog novčanika

Policija je uhapsila lice čiji su inicijali J.G. iz Banjaluke zbog sumnje da je prisvojilo izgubljeni novčanik koji je pronašlo u tržnom centru u tom gradu i u više navrata upotrijebilo platnu karticu oštećene.

Uhapšeno lice tereti se i za krađu novca iz banjalučkog ugostiteljskog objekta 25. septembra, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Policija je juče uhapsila lice čiji su inicijali S.K. iz Banjaluke za kojim je raspisana centralna potjernica po naredbi banjalučkog Osnovnog suda. Uhapšeno je i lice inicijala M.P. iz Banjaluke za kojim je izdat raspis o traganju zbog sumnje da je počinilo krađu.

Pripadnici Policijske stanice Prnjavor juče su prilikom kontrole putničkog vozila zbog nekorištenja dnevnih svjetala uhapsili vozača čiji su inicijali M.D. iz Prnjavora kod koga su utvrđena 1,72 promila alkohola u krvi.