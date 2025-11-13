Logo
Large banner

Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

Извор:

Вечерњи.хр

13.11.2025

11:36

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Феномен клиничке смрти одувијек је изазивао велико интересовање међу научницима, али и широм јавношћу. Многи људи који су преживјели тренутке између живота и смрти тврде да су доживјели нешто "с оне стране" – јаку свјетлост на крају тунела, осјећај мира, сусрете са преминулим вољенима или поглед на сопствено тијело изван физичке перспективе.

Иако наука још увијек нема коначан одговор на то шта се заиста дешава у тим тренуцима, искуства оних који су се нашли на ивици смрти често дубоко мијењају њихов поглед на живот, умирање и оно што можда слиједи послије њега.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

Жена која је два пута "прешла на другу страну"

Једна жена из Вирџиније, по имену Дебора Прам, доживјела је чак два искуства блиске смрти и одлучила да подијели шта је видјела с друге стране.

Први пут се то догодило 1980-их година, током превременог порођаја њеног сина. Током тог драматичног догађаја, Дебора је имала опасно висок крвни притисак, низак број крвних зрнаца, проблеме са јетром и нападе. Док су љекари покушавали да спасу и њен и бебин живот, Дебора је доживјела извантјелесно искуство и "гледала" шта се дешава са плафона болничке собе.

Одузета пушка

Хроника

Полиција Српске у кући коју користи држављанин Словеније пронашла пушке

- Одједном се суштина мог бића нашла у углу собе и гледала све одозго. У том тренутку заиста нисам осјећала ништа. Била сам потпуно равнодушна, само сам посматрала ситуацију и онда – ништа, испричала је Дебора у емисији Талес оф Ресилиенце на Јутјуб каналу.

Љекари су је потом ставили у тродневну кому, јер су јој се витални органи гасили. Ипак, успјела је да преживи и опорави се.

Друго искуство блиске смрти

Двадесет година касније, Дебора је поново била на ивици смрти – овај пут у тешкој саобраћајној несрећи. Она и њен супруг возили су се према раскрсници на зелено свјетло када је угледала свјетла која су им ишла у сусрет.

- Сљедеће чега сам била свјесна било је да сам се нашла у жутом простору, као да сам упала у огромну посуду пуну жутог пудинга. Била сам потпуно окружена неком врстом жутог сјаја“, објаснила је Дебора.

илу-робот-01092025

Наука и технологија

Робот у Мађарској сазидао кућу за три дана

Као и током првог искуства, рекла је да није осјећала никакву физичку повезаност са собом, већ само најдубљи мир и тихо задовољство.

- Још увијек се осјећам помало кривом због тога, али нисам жељела да се вратим. Не знам гдје сам била. Онда сам се, некако невољно, вратила у хаотичну сцену – мужеве наочаре су биле поломљене, крв му је текла низ лице и био је врло блијед, присјетила се Дебора.

Тајанствени додир

У једном тренутку, Дебора је рекла да је осјетила руку мушкарца који ју је држао, али њен супруг је тврдио да нико није био поред ње у том тренутку.

- То је увијек била тајанствена страна свега тога, додала је Дебора.

Вукановић-Небојша- (1)

БиХ

Вукановићу расту амбиције: Сањана фотеља министра га више не задовољава

Опоравак након несреће трајао је неколико мјесеци, али је на крају успјела да се потпуно излијечи. Иако су њена искуства остала обавијена мистеријом, Дебора тврди да су јој та два сусрета са смрћу заувијек промијенила поглед на живот и постојање.

Подијели:

Тагови:

smrt

klinička smrt

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова четири знака су на најјачем удару ретроградног Меркура: Чувајте се!

Занимљивости

Ова четири знака су на најјачем удару ретроградног Меркура: Чувајте се!

1 ч

0
Туберкулоза убила 1,23 милиона људи

Здравље

Туберкулоза убила 1,23 милиона људи

1 ч

0
Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

Свијет

Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

1 ч

0
ЦИК опет казнио СДС због преурањене кампање

БиХ

ЦИК опет казнио СДС због преурањене кампање

1 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

Свијет

Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

1 ч

0
Будимпешта уводи 14. пензију

Свијет

Будимпешта уводи 14. пензију

1 ч

0
Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

Свијет

Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

1 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Амбасада Русије: "Коријере дела сера" намјерно обмањује грађане Италије

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

12

34

Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner