Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

Феномен клиничке смрти одувијек је изазивао велико интересовање међу научницима, али и широм јавношћу. Многи људи који су преживјели тренутке између живота и смрти тврде да су доживјели нешто "с оне стране" – јаку свјетлост на крају тунела, осјећај мира, сусрете са преминулим вољенима или поглед на сопствено тијело изван физичке перспективе.
Иако наука још увијек нема коначан одговор на то шта се заиста дешава у тим тренуцима, искуства оних који су се нашли на ивици смрти често дубоко мијењају њихов поглед на живот, умирање и оно што можда слиједи послије њега.
Једна жена из Вирџиније, по имену Дебора Прам, доживјела је чак два искуства блиске смрти и одлучила да подијели шта је видјела с друге стране.
Први пут се то догодило 1980-их година, током превременог порођаја њеног сина. Током тог драматичног догађаја, Дебора је имала опасно висок крвни притисак, низак број крвних зрнаца, проблеме са јетром и нападе. Док су љекари покушавали да спасу и њен и бебин живот, Дебора је доживјела извантјелесно искуство и "гледала" шта се дешава са плафона болничке собе.
- Одједном се суштина мог бића нашла у углу собе и гледала све одозго. У том тренутку заиста нисам осјећала ништа. Била сам потпуно равнодушна, само сам посматрала ситуацију и онда – ништа, испричала је Дебора у емисији Талес оф Ресилиенце на Јутјуб каналу.
Љекари су је потом ставили у тродневну кому, јер су јој се витални органи гасили. Ипак, успјела је да преживи и опорави се.
Двадесет година касније, Дебора је поново била на ивици смрти – овај пут у тешкој саобраћајној несрећи. Она и њен супруг возили су се према раскрсници на зелено свјетло када је угледала свјетла која су им ишла у сусрет.
- Сљедеће чега сам била свјесна било је да сам се нашла у жутом простору, као да сам упала у огромну посуду пуну жутог пудинга. Била сам потпуно окружена неком врстом жутог сјаја“, објаснила је Дебора.
Као и током првог искуства, рекла је да није осјећала никакву физичку повезаност са собом, већ само најдубљи мир и тихо задовољство.
- Још увијек се осјећам помало кривом због тога, али нисам жељела да се вратим. Не знам гдје сам била. Онда сам се, некако невољно, вратила у хаотичну сцену – мужеве наочаре су биле поломљене, крв му је текла низ лице и био је врло блијед, присјетила се Дебора.
У једном тренутку, Дебора је рекла да је осјетила руку мушкарца који ју је држао, али њен супруг је тврдио да нико није био поред ње у том тренутку.
- То је увијек била тајанствена страна свега тога, додала је Дебора.
Опоравак након несреће трајао је неколико мјесеци, али је на крају успјела да се потпуно излијечи. Иако су њена искуства остала обавијена мистеријом, Дебора тврди да су јој та два сусрета са смрћу заувијек промијенила поглед на живот и постојање.
