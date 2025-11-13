Logo
Unuka priredila djedu rođendansko iznenađenje, njegova reakcija rasplakala milione

13.11.2025

21:25

Komentari:

0
Foto: Tiktok/@bloom.berry2/screenshot

Jedna unuka je odlučila da obraduje deku za njegov 67. rođendan.

Simpatičan deka nije očekivao rođendansko iznenađenje.

U snimku unuka prinosi veliku voćnu tortu sa svećicama – brojem 67 – a stariji čovjek se jedva uzdržava da ne zaplače.

Ovaj video je dio TikTok izazova “Late night finds” u kom se korisnici mreže prisjećaju nostalgičnih momenata sa akcentom na to koliko vrijeme brzo prolazi.

@bloom.berry2 I usually don’t post this stuff but yea (guys he said he’s adopting yall) #grandpa #latenightfinds #fyp #viral #grandparents ♬ original sound - ꨄ

''Ovo je reakcija mog deke na njegovu prvu proslavu rođendana'', stoji u opisu videa, a komentari su se samo ređali, piše Alo.

“Reci deki da mu želim srećan rođendan”, “Ali kako stoji, kao dijete“, “On je 66 godina čekao na ovako nešto”, “Koliko je srećan, tako malo treba”, bili su samo neki od komentara.

Video je za kratko vrijeme imao preko 24 hiljade komentara i čak 8.5 miliona pregleda.

