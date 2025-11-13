Sabalenka objavila "vrele" fotografije sa egzotične destinacije

Arina Sabalenka, najbolja teniserka svijeta, odlučila je da se odmori na Maldivima, čime se pohvalila na društvenim mrežama.

Bjeloruskinja je 8. novembra u finalu Završnog turnira za dame u Rijadu poražena od Elene Ribakine sa 2:0 (6:3, 7:6), ali joj taj (ne)uspjeh nije teško pao.

Napornu sezonu imala je Arina, uspjela je da se održi na prvom mjestu WTA liste, a pred kraj godine otputovala je na egzotičnu destinaciju u pratnji svog momka Jorgosa Frangulisa, prenosi nova.rs.

Saba on her way to Maldives 🌅🤿🏊‍♀️ pic.twitter.com/RCDJqvLhZ4 — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) November 10, 2025

Sabalenka je na Instagramu objavila slike u kupaćem sa Maldiva, a na njima možemo vidjeti i mnogo lijepih kadrova prirode.

''Vrijeme za opuštanje“, piše u opisu slika uz emotikone knjige i plaže.

Arina je pozirala u kupaćem kostimu, igrala je odbojku na pijesku, uživala je u moru i talasima.

Na fotografije je reagovala Irina Šajk, manekenka, a bilo je i onih koji su u komentarima pominjali Novaka Đokovića.

Prvi sljedeći veliki turnir na kojem bi Sabalenka trebalo da igra je Australijan open, a 28. decembra će se u Dubaiju suočiti sa Nikom Kirjosom. Njih dvoje će biti dio spektakla pod nazivom ''Borba polova“, a meč će biti odigran u ''Koka-kola“ areni.