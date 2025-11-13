Logo
Large banner

Sabalenka objavila "vrele" fotografije sa egzotične destinacije

13.11.2025

20:59

Komentari:

0
Сабаленка објавила "вреле" фотографије са егзотичне дестинације
Foto: Tanjug / AP

Arina Sabalenka, najbolja teniserka svijeta, odlučila je da se odmori na Maldivima, čime se pohvalila na društvenim mrežama.

Bjeloruskinja je 8. novembra u finalu Završnog turnira za dame u Rijadu poražena od Elene Ribakine sa 2:0 (6:3, 7:6), ali joj taj (ne)uspjeh nije teško pao.

Napornu sezonu imala je Arina, uspjela je da se održi na prvom mjestu WTA liste, a pred kraj godine otputovala je na egzotičnu destinaciju u pratnji svog momka Jorgosa Frangulisa, prenosi nova.rs.

Sabalenka je na Instagramu objavila slike u kupaćem sa Maldiva, a na njima možemo vidjeti i mnogo lijepih kadrova prirode.

''Vrijeme za opuštanje“, piše u opisu slika uz emotikone knjige i plaže.

Arina je pozirala u kupaćem kostimu, igrala je odbojku na pijesku, uživala je u moru i talasima.

Na fotografije je reagovala Irina Šajk, manekenka, a bilo je i onih koji su u komentarima pominjali Novaka Đokovića.

Арина Сабаленка

Tenis

Kažnjena Arina Sabalenka

Prvi sljedeći veliki turnir na kojem bi Sabalenka trebalo da igra je Australijan open, a 28. decembra će se u Dubaiju suočiti sa Nikom Kirjosom. Njih dvoje će biti dio spektakla pod nazivom ''Borba polova“, a meč će biti odigran u ''Koka-kola“ areni.

Podijeli:

Tag:

Arina Sabalenka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем​: Волим то

Tenis

Sabalenka ogolila dušu o odnosu sa Đokovićem​: Volim to

1 mj

2
Сабаленка иде ка одбрани титуле у Вухану

Tenis

Sabalenka ide ka odbrani titule u Vuhanu

1 mj

0
Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

Tenis

Šta će Đoković reći na ono što je izjavila Arina Sabalenka

1 mj

0
Тенисерка Арина Сабаленка

Tenis

Namučila se na početku: Sabalenka izgubila prvi set, pa savladala rivalku!

1 mj

0

Više iz rubrike

Синеров тренер одговорио Ђоковићу: "Најнижа форма људског знања"

Tenis

Sinerov trener odgovorio Đokoviću: "Najniža forma ljudskog znanja"

4 h

0
Олга Даниловић се похвалила дипломом: ''Још један академски грађанин у кући''

Tenis

Olga Danilović se pohvalila diplomom: ''Još jedan akademski građanin u kući''

1 d

0
Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику

Tenis

Đoković otkrio šta bi volio da piše na njegovom nadgrobnom spomeniku

1 d

0
Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

Tenis

Novak Đoković poslao moćnu poruku: Nije me briga

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner