Logo
Large banner

Novak Đoković poslao moćnu poruku: Nije me briga

Izvor:

Agencije

12.11.2025

08:35

Komentari:

0
Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига
Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Srpski teniser Novak Đoković govorio je o svojim šansama da osvoji 25. Gren slem titulu, a u novoj eri tenisa koju predvode Janik Siner i Karlos Alkaras.

Iako odavno u poznim igračkim godinama, Novak je uspijevao u sezoni za nama da stigne do polufinala na Gren slemovima, ali bi ga tu uvijek neko od njih dvojice zaustavljao.

Vatrogasci

Hronika

Zapaljen skupocjeni automobil, planula još 4 vozila

Gostujući u emisiji Pirsa Morgana, Đoković je otkrio da isprva nije ni želio da gleda njihove mečeve.

"Osjećao sam različite stvari. Najprije sam odbijao da gledam. Natjerali su me jer je porodica željela da gledam. Kada gledam tenis, to radite drugačijim očima u odnosu na obične navijače. Isuviše sam analizirao, a onda sam ušao u fazu divljenja. Nije mi se to puno puta dešavalo, nekoliko puta kada su Nadal i Federer igrali. Možda četiri ili pet mečeva u karijeri", rekao je Đoković i dodao:

"Svjestan sam šta se dešava. Moj najbolji i njihov najbolji nivo sada – oni su bolji, to je realnost. Uvijek sam vjerovao u stvari koje su bile gotovo nemoguće za ostvariti. Istreniram sam od ranog doba da njegujem samopouzdanje. To će ti donijeti nagradu, u životu ili sportu. Dopustiti da ostvariš san".

Svjestan je da mu sat otkucava.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Ove znakove u narednim danima očekuje talas uspjeha i novca: Da li ste među njima?

"Tu je biologija, imam 38 godina uskoro 39... Donekle vjerujem da sam Supermen koji nikada ne može da se povrijedi, bude slab... Dobio sam šamar od realnosti posljednjih nekoliko godina", nastavio je Đoković.

Na kraju je dao direktan odgovor – vjeruje li da može do 25. Gren slem titule?

"Gajim sumnju da mogu da osvojim još jedan Slem, naročito protiv njih. Isto tako znam, dokle god igram, nije me briga ko je na drugoj strani mreže kad izađem na terenu. Vjerujem da sam bolji, da zaslužujem pobjedu i uradiću sve da do nje dođem. Njegujem pobjednički mentalitet. Moj cilj je da sačuvam tijelo", zaključio je Đoković.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Изашао интервју Пирс Моргана са Новаком Ђоковићем: ''Интервјуишем само највеће''

Tenis

Izašao intervju Pirs Morgana sa Novakom Đokovićem: ''Intervjuišem samo najveće''

14 h

0
Ђоковић о Синеровом допинг скандалу: Тај облак...

Tenis

Đoković o Sinerovom doping skandalu: Taj oblak...

1 d

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Tenis

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

1 d

0
"Вријеђао га, спомињао му и мајку": Морган се извинио Ђоковићу

Tenis

"Vrijeđao ga, spominjao mu i majku": Morgan se izvinio Đokoviću

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

11

31

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner