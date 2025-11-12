Novak Đoković poslao moćnu poruku: Nije me briga

Srpski teniser Novak Đoković govorio je o svojim šansama da osvoji 25. Gren slem titulu, a u novoj eri tenisa koju predvode Janik Siner i Karlos Alkaras.

Iako odavno u poznim igračkim godinama, Novak je uspijevao u sezoni za nama da stigne do polufinala na Gren slemovima, ali bi ga tu uvijek neko od njih dvojice zaustavljao.

Gostujući u emisiji Pirsa Morgana, Đoković je otkrio da isprva nije ni želio da gleda njihove mečeve.

"Osjećao sam različite stvari. Najprije sam odbijao da gledam. Natjerali su me jer je porodica željela da gledam. Kada gledam tenis, to radite drugačijim očima u odnosu na obične navijače. Isuviše sam analizirao, a onda sam ušao u fazu divljenja. Nije mi se to puno puta dešavalo, nekoliko puta kada su Nadal i Federer igrali. Možda četiri ili pet mečeva u karijeri", rekao je Đoković i dodao:

"Svjestan sam šta se dešava. Moj najbolji i njihov najbolji nivo sada – oni su bolji, to je realnost. Uvijek sam vjerovao u stvari koje su bile gotovo nemoguće za ostvariti. Istreniram sam od ranog doba da njegujem samopouzdanje. To će ti donijeti nagradu, u životu ili sportu. Dopustiti da ostvariš san".

Svjestan je da mu sat otkucava.

"Tu je biologija, imam 38 godina uskoro 39... Donekle vjerujem da sam Supermen koji nikada ne može da se povrijedi, bude slab... Dobio sam šamar od realnosti posljednjih nekoliko godina", nastavio je Đoković.

Na kraju je dao direktan odgovor – vjeruje li da može do 25. Gren slem titule?

"Gajim sumnju da mogu da osvojim još jedan Slem, naročito protiv njih. Isto tako znam, dokle god igram, nije me briga ko je na drugoj strani mreže kad izađem na terenu. Vjerujem da sam bolji, da zaslužujem pobjedu i uradiću sve da do nje dođem. Njegujem pobjednički mentalitet. Moj cilj je da sačuvam tijelo", zaključio je Đoković.