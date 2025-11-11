Đoković o Sinerovom doping skandalu: Taj oblak...

Novak Đoković rijetko kada je pričao o doping skandalu Janika Sinera.

Stvari koje je imao da kaže rekao je kada se to desilo, ali sada je ponovo progovorio o toj temi.

Dobio je pitanje o tome od kontroverznog voditelja Pirsa Morgana koji ga je pitao da li će taj oblak da ga prati.

"Taj oblak će ga pratiti, baš kao što kovid oblak prati mene", odgovorio je Novak.

Na taj način je poslao i neku vrstu upozorenja Italijanu, da zna da to neće da nestane.

Siner je dva puta pao na doping testu, umjesto duge pauze, istrage i svega, desilo se upravo suprotno.

Ekspresno mu je dozvoljeno da nastavi da igra tenis, da trenira, da osvaja turnire. Onda je napravljen presedan kakav nikad prije nije viđen.

Postignut je dogovor sa Međunarodnom antidoping agencijom (VADA) i suspendovan je na samo tri mjeseca ove godine. I to tako što nije propustio nijedan Gren slem...