Izašao intervju Pirs Morgana sa Novakom Đokovićem: ''Intervjuišem samo najveće''

Pirs Morgan, jedan od najpoznatijih engleskih novinara, ugostio je Novak Đokovića, najboljeg tenisera u istoriji tog sporta, a zanimljivo je da je razgovor počeo izvinjenjem zbog nekih ružnih riječi koje smo čuli od voditelja u prošlosti, naročito kada je Srbin bio u zatvoru u Australiji.

Takođe, Novak je govorio o penziji, kao i o tome šta bi volio da piše na njegovom grobu.

Pirs Morgan je počeo intervju baš kao što ga je i najavio, uz izvinjenje Novaku Đokoviću, koje je do sitnih detalja i objasnio.

- Ovo moram da počnem izvinjenjem zbog skandala usred korona virusa u koji si bio upleten. Izbačen si iz Australije zbog onoga što se na prvi pogled činilo kao da ste pokušali da zaobiđete pravila ulaska kako bi igrali na Australijan openu, a da niste primili vakcinu.

– I bio sam, zapravo sam bio prilično senzibilan prema mnogim ljudima u to vrijeme i od tada sam se izvinio nekim ljudima što sam bio prestrog prema njima, jer kada je postalo jasno da ako ste primili vakcinu, nije bilo nikakve razlike u tome da li možete da prenesete virus. Izvinjavam se.

Uslijedio je i odgovor Novaka Đokovića.

– Hvala ti. To je bilo vanredno stanje na globalnom nivou. Razumijem, prošli smo kroz pakao, svi mi na ovoj planeti, i jedino što bih dodao, da ne zalazim dublje u cijelu ovu situaciju oko kovida i vakcinacije, jeste da nikada nisam bio zagovornik antivakcinacije ili provakcinacije. Uvijek sam bio za slobodu izbora. Dakle, to je pogrešno protumačeno.

– Jedan od ljudi koji mi je mnogo pomogao u razvoju mentalne snage, i jedan od najvećih sportskih psihologa koji je ikada živio dr Džim Lir, koji je radio sa mnogim šampionima i svjetskim brojevima jedan, i u muškom i u ženskom tenisu, ima jedno od glavno pitanje: “Šta bi volio da piše na tvom nadgrobnom spomeniku?“ To pitanje te tjera da razmisliš, da se zapitaš, kako želiš da te pamte?

– Dostignuća, rezultati, krune i titule su nešto na šta sam veoma ponosan. Ne mogu to da zanemarim. Veoma sam ponosan na to. Radio sam kao konj čitav svoj život da bih stigao do tačke gdje sam sada i da bih bio dio ove diskusije. Dakle, s velikim ponosom to nosim. Moj “teniski otac”, kako volim da ga zovem, preminuo je prije nešto više od mjesec dana. Bio sam na njegovoj sahrani.

– To je bila prva sahrana na kojoj sam ikada bio prisutan. Nikada ranije nisam bio, jer zbog tenisa, ali i zbog mog izbjegavanja emocija i tuge, nisam otišao ni na sahranu svog pradjeda, sa kojim sam bio veoma blizak, a ovo je bila prva sahrana na kojoj sam bio, i moj najveći utisak, osim ogromne tuge i emocija koje sam osjećao, jeste ljudska povezanost. Način na koji su ljudi govorili o njemu nije bio o tenisu, o tome šta je postigao kao igrač ili kao trener, niti o tome koga je trenirao i slično. Govorili su o tome kakav je bio kao osoba, kako se ophodio prema ljudima, kako je mijenjao živote mladih ljudi ili bilo koga ko bi mu se približio – rekao je Novak.

Morgan ga je zatim upitao da zamisli nadgrobni spomenik na kojem piše ''Ovdje počiva Novak Đoković”, a da Srbin kaže šta bi želio da piše ispod toga?

– Čovjek koji je dotakao ljudska srca. Želim da zaplačem upravo sada. Mislim da sam shvatio šta želim da piše na mom spomeniku. Hvala ti. Hvala ti što si mi pomogao da dođem do tog shvatanja.

“Intervjuišem samo najveće”

Morgan je u jednom trenutku upitao Đokovića o doping skandalu Janika Sinera, a Novakov odgovor je glasio da će Italijana uvijek pratiti ta sjenka, baš kao i njega prati priča o vakcinaciji i virusu korona.

Đoković je zatim dodao i da će Pirs morati o tome da upita lično Sinera, a zatim su uslijedile riječi Engleza koje su momentalno počele da odzvanjaju društvenim mrežama, prenosi Sportal.

– Intervjuišem samo najveće.