Restoran u Sarajevu služi kapućino sa zlatom: Cijena prava sitnica

25.12.2025
10:59
Komentari:0
Najveći kapućino sa jestivim zlatom ponudio je jedan restoran u Sarajevu, a cijena ovog luksuznog napitka košta 100 maraka.
Kako prenose mediji, kapućino je pripremljen na zahtjev gosta koji je u Sarajevo stigao iz Gračanice, s posebnom željom da proba kafu sa zlatom.
Zanimljivosti
Muškarac panično pobjegao kroz prozor: Izgleda da je muž stigao kući
– Gost nas je zamolio da mu pripremimo kapućino u najvećoj šoljici koju imamo. Rado smo ispunili njegovu želju i tom prilikom, prema našim saznanjima, oborili svjetski rekord za najveći kapućino sa jestivim zlatom – naveli su iz restorana.
Ova nesvakidašnja kafa količinski odgovara deset standardnih kapućina sa zlatom, a poslužena je uz deset slatkih desertnih kuglica.
Poseban vizuelni i luksuzni pečat daje joj sloj jestivog zlata težine pola grama, kojim je napitak dodatno ukrašen.
Hronika
Akcija MUP-a u ovom dijelu BiH: Pronađeno 14 kilograma droge
Zbog zahtjevne pripreme i ekskluzivnosti, iz restorana poručuju da su rezervacije obavezne za sve koji žele isprobati identičan luksuzni napitak.
Neobična ponuda brzo je privukla pažnju gostiju i ljubitelja luksuznih gastronomskih iskustava, prenosi Biznisinfo.ba.
Banja Luka
3 h5
Hronika
3 h0
Scena
3 h0
Zdravlje
3 h0
Zanimljivosti
2 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
14 h0
Najnovije
Najčitanije
13
45
13
35
13
30
13
30
13
20
Trenutno na programu