Restoran u Sarajevu služi kapućino sa zlatom: Cijena prava sitnica

25.12.2025

10:59

Komentari:

0
Капућино са златом, кошта 100КМ
Foto: Facebook/Screenshot

Najveći kapućino sa jestivim zlatom ponudio je jedan restoran u Sarajevu, a cijena ovog luksuznog napitka košta 100 maraka.

Kako prenose mediji, kapućino je pripremljen na zahtjev gosta koji je u Sarajevo stigao iz Gračanice, s posebnom željom da proba kafu sa zlatom.

Љубавник бјежи

Zanimljivosti

Muškarac panično pobjegao kroz prozor: Izgleda da je muž stigao kući

– Gost nas je zamolio da mu pripremimo kapućino u najvećoj šoljici koju imamo. Rado smo ispunili njegovu želju i tom prilikom, prema našim saznanjima, oborili svjetski rekord za najveći kapućino sa jestivim zlatom – naveli su iz restorana.

Deset kapućina u jednoj šoljici

Ova nesvakidašnja kafa količinski odgovara deset standardnih kapućina sa zlatom, a poslužena je uz deset slatkih desertnih kuglica.

Poseban vizuelni i luksuzni pečat daje joj sloj jestivog zlata težine pola grama, kojim je napitak dodatno ukrašen.

Полиција ФБиХ

Hronika

Akcija MUP-a u ovom dijelu BiH: Pronađeno 14 kilograma droge

Zbog zahtjevne pripreme i ekskluzivnosti, iz restorana poručuju da su rezervacije obavezne za sve koji žele isprobati identičan luksuzni napitak.

Neobična ponuda brzo je privukla pažnju gostiju i ljubitelja luksuznih gastronomskih iskustava, prenosi Biznisinfo.ba.

Kafa

Sarajevo

