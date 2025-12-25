Restoran u Sarajevu služi kapućino sa zlatom: Cijena prava sitnica

Najveći kapućino sa jestivim zlatom ponudio je jedan restoran u Sarajevu, a cijena ovog luksuznog napitka košta 100 maraka.

Kako prenose mediji, kapućino je pripremljen na zahtjev gosta koji je u Sarajevo stigao iz Gračanice, s posebnom željom da proba kafu sa zlatom.

– Gost nas je zamolio da mu pripremimo kapućino u najvećoj šoljici koju imamo. Rado smo ispunili njegovu želju i tom prilikom, prema našim saznanjima, oborili svjetski rekord za najveći kapućino sa jestivim zlatom – naveli su iz restorana.

Deset kapućina u jednoj šoljici

Ova nesvakidašnja kafa količinski odgovara deset standardnih kapućina sa zlatom, a poslužena je uz deset slatkih desertnih kuglica.

Poseban vizuelni i luksuzni pečat daje joj sloj jestivog zlata težine pola grama, kojim je napitak dodatno ukrašen.

Zbog zahtjevne pripreme i ekskluzivnosti, iz restorana poručuju da su rezervacije obavezne za sve koji žele isprobati identičan luksuzni napitak.

Neobična ponuda brzo je privukla pažnju gostiju i ljubitelja luksuznih gastronomskih iskustava, prenosi Biznisinfo.ba.