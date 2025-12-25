Eko toplane upozoravaju: Bez reakcije Gradske uprave temperatura u stanovima pada

Eko toplane Banjaluka pripremile su plan narednih koraka za ostatak grijne sezone, koji predviđa konkretne mjere u slučaju da u kratkom roku ne dođe do neophodnih odluka Grada Banjaluka.

"U dosadašnjem režimu rada, Eko toplane potrošačima obezbjeđuju temperature grijanog prostora od 22 stepena Celzijusa i više, što predstavlja temperature koje su za minimalno dva stepena iznad temperatura propisanih Odlukom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, prema kojoj su Eko toplane u obavezi da potrošačima obezbijede 20 stepeni Celzijusa, uz mogućnost odstupanja plus minus jedan stepen", saopšteno je iz Eko toplana.

U skladu sa ranijim upozorenjima i najavama, kažu da "plan prilagođavanja temperature predstavlja logičan naredni korak u nastojanju da se sistem održi stabilnim u okolnostima povećanih ukupnih troškova funkcionisanja, uključujući energente, električnu energiju, održavanje i pouzdanost sistema distribucije, dok se istovremeno čeka konkretna reakcija Grada Banjaluka".

"U nedostatku uslova za stabilno funkcionisanje sistema, Eko toplane će biti prinuđene da primijene prve mjere prilagođavanja, koje bi se najprije odrazile na temperaturu u objektima krajnjih korisnika. U prvoj fazi, sistem bi bio organizovan tako da se obezbjeđuje temperatura od oko 19 stepeni Celzijusa, što je za tri stepena niže u odnosu na trenutni režim. Grijanje u tom slučaju ne bi bilo prekinuto, ali bi u stanovima bilo osjetno hladnije, naročito u jutarnjim i večernjim časovima", ističe se u saopštenju.

Ukoliko ni ovakav režim ne bi bio dovoljan da se grijna sezona stabilno privede kraju, planirana je kako ističu, mogućnost skraćenja broja dana grijanja, počevši od aprila, pa prema ranijem dijelu sezone, kako bi se raspoloživi resursi rasporedili do završetka zimskog perioda.

"Kao krajnje nepoželjna opcija, razmatra se dodatno sniženje temperature u stambenim prostorima na oko 17,5 stepeni Celzijusa, što je ispod standarda propisanog opštim tehničkim uslovima i mjera kojoj Eko toplane ne žele pribjegavati osim u slučaju potpune nužde", navode oni.

Napominju da ove mjere nisu cilj, već isključivo rezervni mehanizam kako bi se obezbijedio kontinuitet grijne sezone i izbjegao potpuni prekid isporuke toplotne energije, uz minimalan uticaj na krajnje korisnike.

"Smatramo da se primjena navedenih mjera može u potpunosti izbjeći pravovremenom i konkretnom reakcijom Grada, u okviru njegove nadležnosti, kao strateškog partnera i suvlasnika sistema daljinskog grijanja", kažu u Eko toplanama.

Podsjećaju da su o potrebi hitne reakcije obavijestili su i gradonačelnika i Skupštinu grada, te ističu da se navedene mjere mogu spriječiti ukoliko se u kratkom roku obezbijede konkretna rješenja, a koja su Eko toplane blagovremeno i u više navrata dostavljale Gradu.