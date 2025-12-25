Ovo je najhladnije mjesto na Zemlji: Mještani uopšte ne mogu izaći iz kuća

U ruskoj republici Jakutiji zabeležena je temperatura od čak -56 stepeni Celzijusa, što je trenutno najniža izmerena temperatura na svetu. Ekstremni vremenski uslovi posebno pogađaju selo Tiksi, gde snažna snežna oluja traje već treći dan zaredom.

Zbog obilnih snežnih padavina i jakog vetra, škole su obustavile nastavu, dok su vrtići zatvoreni.

Hronika Sudar traktora i automobila, jedna osoba prebačena na UKC

Sneg se nagomilao ispred ulaznih vrata kuća, zbog čega mnogi stanovnici nisu u mogućnosti da napuste svoje domove.

Meteorolozi upozoravaju da bi se ekstremni hladni talas mogao dodatno pojačati, te da bi temperatura u narednim danima mogla pasti i do -60 stepeni Celzijusa, prenosi Kliks.