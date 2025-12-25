Logo
Large banner

Ovo je najhladnije mjesto na Zemlji: Mještani uopšte ne mogu izaći iz kuća

Izvor:

Kliks

25.12.2025

10:13

Komentari:

0
Ово је најхладније мјесто на Земљи: Мјештани уопште не могу изаћи из кућа
Foto: Pixabay

U ruskoj republici Jakutiji zabeležena je temperatura od čak -56 stepeni Celzijusa, što je trenutno najniža izmerena temperatura na svetu. Ekstremni vremenski uslovi posebno pogađaju selo Tiksi, gde snažna snežna oluja traje već treći dan zaredom.

Zbog obilnih snežnih padavina i jakog vetra, škole su obustavile nastavu, dok su vrtići zatvoreni.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Sudar traktora i automobila, jedna osoba prebačena na UKC

Sneg se nagomilao ispred ulaznih vrata kuća, zbog čega mnogi stanovnici nisu u mogućnosti da napuste svoje domove.

Meteorolozi upozoravaju da bi se ekstremni hladni talas mogao dodatno pojačati, te da bi temperatura u narednim danima mogla pasti i do -60 stepeni Celzijusa, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tag:

hladnoća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

Hronika

Sudar traktora i automobila, jedna osoba prebačena na UKC

3 h

0
Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

Hronika

Mladić (20) ranjen u pucnjavi, napadač u bjekstvu

3 h

0
Ковачевић: Неће Сарајево Српској наметати предсједника

Republika Srpska

Kovačević: Neće Sarajevo Srpskoj nametati predsjednika

3 h

1
Đorđe Radanović

BiH

Radanović: Srbima bespravno zauzeta zemlja

3 h

0

Više iz rubrike

Њемачки извоз на ивици понора

Svijet

Njemački izvoz na ivici ponora

4 h

0
Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Svijet

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

4 h

0
Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Svijet

Ruska PVO oborila preko 140 ukrajinskih bespilotnih letelica

5 h

0
Папа Лав на Божићној миси

Svijet

Papa Lav predvodio Božićnu misu: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner