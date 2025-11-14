Logo
FSB: Spriječen atentat na visokog vladinog zvaničnika na groblju u Moskvi

14.11.2025

08:18

ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

Ruska Federalna služba bezbjednosti tvrdi da je spriječila atentat na visokog ruskog vladinog zvaničnika u Moskvi, koji su planirale ukrajinske obaveštajne službe.

Uhapšena su tri saučesnika u zavjeri - ruski supružnici i migrant iz jedne centralnoazijske zemlje, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a, prenosi TASS.

Napad je planiran na Trojekurovskom groblju u Moskvi, na grobu rođaka ovog visokog ruskog vladinog zvaničnika, a osumnjičeni su koristili video kameru skrivenu u vazi sa cvijećem, navodi se u saopštenju.

Kako je precizirala FSB, "da bi pripremile atentat na vladinog zvaničnika, ukrajinske specijalne službe su regrutovale ilegalnog migranta iz regiona Centralne Azije i dva ranije osuđivana ruska državljanina zavisnika od droge, kao i Džalolidina Kurbanoviča Šamsova, rođenog 1979. godine, koji boravi u Kijevu i koga ruske vlasti traže zbog ubistva i ilegalne trgovine oružjem".

Zaplijenjeni su komunikacioni uređaji, koji otkrivaju prepisku između pritvorenih i ukrajinskog obaveštajnog oficira na Vocapu i Signalu, koji potvrđuju plan atentata, kao i kamera za nadzor sakrivena u vazu za cvijeće sa daljinskim upravljanjem i mogućnošću prenosa podataka u inostranstvo, koja je korišćena u pripremi terorističkog napada, saopštio je FSB.

U Moskvi su privedeni ilegalni imigrant i osumnjičeni Rusi.

FSB nije otkrila koga su osumnjičeni planirali da ubiju, ali je saopštila da ima informacije o pripremi sličnih kriminalnih djela u drugim regionima Ruske Federacije, navodi agencija.

Rusija

atentat

FSB

