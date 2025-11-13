Ukrajinska nevladina organizacija Centar za borbu protiv korupcije saopštila je da su otkrivene veze jednog od glavnih aktera korupcionaškog skandala u Ukrajini, biznismena Timura Mindiča, bliskog saradnika Zelenskog, sa kompanijom koja proizvodi ukrajinske rakete "flamingo", koje dijelom finansira Ministarstvo odbrane Ukrajine.

Naime, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine juče je odredio pritvor Igoru Fursenku, na osnovu sumnje da je učestvovao u korupcionaškoj šemi u ukrajinskom energetskom sektoru.

Fursenko je radio kao administrator u kompaniji "Fajer point", koja proizvodi ukrajinske rakete "flamingo" i dronove dugog dometa, a do njega je doveo snimak razgovora sa Aleksandrom Cukermanom, najbližim saradnikom Mindiča, do kog je došlo Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP).

Svijet Medvedev: Evropo, pomozi sirotinji u Ukrajini, Zelenskom i Mindiču

Kako se navodi, kompanija "Fajer point" jedan je od najvećih primalaca budžetskih sredstava Ministarstva odbrane.

"Kako je došlo do toga da se Mindičev čovjek našao na mjestu administratora kompanije 'Fajer point'? Velika zagonetka. Zanimljivo je da je evropski list 'Politiko' danas objavio da će NABU uskoro sprovesti akciju u okviru borbe protiv korupcije u Ministarstvu odbrane. Pa ćemo uskoro možda moći da saznamo koliko je 'slučajno' 'Fajer point' dobio 10 odsto državnih odbrambenih nabavki", navodi se u saopštenju Centra za borbu protiv korupcije.

Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izjavio je na svom Telegram kanalu da bi među akterima skandala mogao biti i mogući suvlasnik kompanije, Igor Hmeljov, koji se na snimcima koje je pročitao tužilac SAP-a pojavljuje pod nadimkom "Šmelj", prenosi "Strana".

Hmeljov je ujedno i dugogodišnji prijatelj Mindiča, a na njegovo ime je registrovana firma Mindičeve supruge za prodaju brendirane odjeće "Kameron".

Prema riječima Železnjaka, sa kompanijom "Fajer point" aktivno sarađuje i šef kabineta Zelenskog Andrej Jermak.

"Pa, možda je i to samo slučajnost. Još jedna", dodao je poslanik.

Svijet Strah me je: Zelenski tražio da NATO uradi isto što i u BiH

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) ranije je izvjestio da se istraga protiv Mindiča ne tiče samo energetskog sektora već i sektora odbrane.

Ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije otkrile su u ponedjeljak da su neki od bliskih saradnika Zelenskog bili umiješani u zavjeru za krađu oko 100 miliona dolara iz energetskog sektora Ukrajine.

Biznismen Timur Mindič, kog još zovu "novčanik" Zelenskog, možda je najzanimljivije ime na meti tužilaca. Prema NABU, Mindič je pobjegao u Izrael prije nego što je optužen u energetskom slučaju. Agencija sada istražuje ko ga je upozorio.

Među osumnjičenima je i ukrajinski ministar pravde German Galuščenko koji je suspendovan sa svoje funkcije. On je bio ministar energetike do jula pije nego što je Zelenski rekonstruisao vladu.

U jeku korupcionaškog skandala ministarka energetike Ukrajine Svetlana Grinčuk podnijela je ostavku.