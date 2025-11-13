Logo
SAD označile četiri evropska ogranka grupe Antifa kao terorističke organizacije

Izvor:

Agencije

13.11.2025

22:19

САД означиле четири европска огранка групе Антифа као терористичке организације

Američki Stejt department danas je označio četiri evropska ogranka grupe Antifa kao strane terorističke organizacije. Kako se navodi na sajtu Stejt departmenta, u pitanju su organizacija Antifa Ost u Njemačkoj, kao i još tri nasilne grupacije u Italiji i Grčkoj.

Odluka o karakterizaciji ovih grupa kao terorističkih, podržava inicijativu predsjednika Donalda Trampa čiji cilj je razbijanje samozvanih anti-fašističkih mreža i organizacija koje koriste političko nasilje i terorističke akte kako bi ugrozili demokratske institucije, ustavna prava i osnovne slobode.

Grupe povezane sa ovim pokretom nastavljaju se na revolucionarne anarhističke, ili marksističke ideologije, uključujući anti-Amerikanizam, anti-kapitalizam i anti-hrišćanstvo, a koje koriste kako bi podsticali na nasilje i opravdali nasilne napade na domaćem i stranom tlu, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, SAD će nastaviti da koriste sva raspoloživa sredstva da zaštite svoju nacionalnu bezbjednost i onemogućiće finansiranje terorista, time što će, između ostalog, ciljati i ostale Antifa grupe širom planete.

Prema ovoj odluci grupe Antifa Ost, Neformalna anarhistička federacija/Međunarodni revolucionarni front (FAI/FRI), Revolucionarna klasna samo-odbrana i Oružana proleterska pravda stavljene su u istu kategoriju kao Islamska država ISIS-K i al Šabab.

