Jak zemljotres pogodio Japan

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa je registrovan u Tihom okeanu, istočno od ostrva Honšu, oko 144 kilometra od grada Mijako, na dubini od približno 10 kilometara.
Trenutno nema informacija o eventualnim žrtvama ni o pričinjenoj materijalnoj šteti, a upozorenje na cunami nije izdato.
