Jak zemljotres pogodio Japan

Izvor:

Kurir

13.11.2025

22:28

Јак земљотрес погодио Јапан
Foto: Pixabay

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa je registrovan u Tihom okeanu, istočno od ostrva Honšu, oko 144 kilometra od grada Mijako, na dubini od približno 10 kilometara.

Trenutno nema informacija o eventualnim žrtvama ni o pričinjenoj materijalnoj šteti, a upozorenje na cunami nije izdato.

(kurir)

